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Польща продовжила тимчасовий захист для українських біженців до кінця червня

9 лютого, 2024 п'ятниця
20:17
Світ Україна-Польща

Польський сейм проголосував за продовження тимчасового захисту для біженців з України до 30 червня 2024 року

Про це повідомляє Prawo.pl.

За продовження дії "Спецзакону про допомогу громадянам України у звʼязку з війною у цій країні" проголосували 414 депутатів, 15 депутатів були проти, а один утримався.

Згідно з чинними положеннями закону, громадяни України зможуть користуватися тимчасовим захистом до 30 червня, якщо прибули до Польщі в період з 24 лютого 2022 року до 4 березня 2024 року. До цього часу уряд прагне розробити "суттєві зміни" та продовжити термін дії закону відповідно до рішення Ради ЄС.

Українські біженці, які, згідно з цим законом, легально перебувають у Польщі, отримують вільний доступ до ринку праці, право на користування соціальними пільгами й доступ до медичної допомоги. Водночас вони можуть вести бізнес на рівних умовах із громадянами Польщі.

Документ передали до сенату, верхньої палати парламенту, на затвердження. Якщо до спецзакону не буде внесено поправок, його потім відправлять президенту Польщі Анджею Дуді. Проте, якщо корективи будуть, документ повернуть на доопрацювання у сейм, нижню палату польського парламенту.

  • 2 лютого в Польщі пропонували продовжити тимчасовий захист для біженців з України до 30 червня 2024 року попри те, що Рада ЄС продовжила його до березня 2025 року.
  • Країни ЄС схвалили продовження тимчасового захисту для біженців з України до березня 2025 року.
  • За даними Євростату, статус тимчасового захисту в ЄС станом на кінець листопада 2023 року отримали 4,27 млн громадян України. Найбільше українських біженців прийняли Німеччина (1 235 960 осіб; 28,9% від загальної кількості ЄС), Польща (955 110; 22,3%) і Чехія (369 330; 8,6%).
Теги:
Суспільство
Україна
Польща
Війна з Росією
біженці з України
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