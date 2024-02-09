Польща продовжила тимчасовий захист для українських біженців до кінця червня

Про це повідомляє Prawo.pl.

За продовження дії "Спецзакону про допомогу громадянам України у звʼязку з війною у цій країні" проголосували 414 депутатів, 15 депутатів були проти, а один утримався.

Згідно з чинними положеннями закону, громадяни України зможуть користуватися тимчасовим захистом до 30 червня, якщо прибули до Польщі в період з 24 лютого 2022 року до 4 березня 2024 року. До цього часу уряд прагне розробити "суттєві зміни" та продовжити термін дії закону відповідно до рішення Ради ЄС.

Українські біженці, які, згідно з цим законом, легально перебувають у Польщі, отримують вільний доступ до ринку праці, право на користування соціальними пільгами й доступ до медичної допомоги. Водночас вони можуть вести бізнес на рівних умовах із громадянами Польщі.

Документ передали до сенату, верхньої палати парламенту, на затвердження. Якщо до спецзакону не буде внесено поправок, його потім відправлять президенту Польщі Анджею Дуді. Проте, якщо корективи будуть, документ повернуть на доопрацювання у сейм, нижню палату польського парламенту.