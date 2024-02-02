Польща має намір продовжити тимчасовий захист для біженців з України до 30 червня 2024 року
У Польщі пропонують продовжити тимчасовий захист для біженців з України до 30 червня 2024 року попри те, що Рада ЄС продовжила його до березня 2025 року
Про це йдеться у проєкті змін до закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території країни, над яким працює МВС Польщі.
Зазначається, що у зв'язку з продовженням в ЄС до 4 березня 2025 року тимчасового захисту для переміщених осіб з України, а також відповідно до польського закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України, планується "продовження строку дії окремих правових рішень, передбачених цим законом, до 30 червня 2024 року".
В уряді Польщі планують розпочати роботу над "суттєвими змінами та продовженням терміну дії закону" відповідно до вищезазначеного рішення Ради ЄС.
"Ці роботи будуть розпочаті негайно після широких консультацій з органами місцевого самоврядування, державними установами, неурядовими організаціями та іншими зацікавленими суб’єктами", - йдеться у тексті документа.
Пропонується, аби дозвільні документи на проживання в Польщі були дійсними до 30 червня, так само як і доступність будівель, де компактно проживають українські біженці.
Крім того, у проєкті передбачено продовження до 30 червня цього року можливості виконання праці лікарями, стоматологами, медсестрами та акушерками з України.
Ці зміни до закону про допомогу українцям в уряді Польщі планують прийняти у першому кварталі цього року. Пропонується, щоб він набув чинності наступного дня після його оголошення.
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Країни ЄС схвалили продовження тимчасового захисту для біженців з України до березня 2025 року.
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За даними Євростату, статус тимчасового захисту в ЄС станом на кінець листопада 2023 року отримали 4,27 млн громадян України. Найбільше українських біженців прийняли Німеччина (1 235 960 осіб; 28,9% від загальної кількості ЄС), Польща (955 110; 22,3%) і Чехія (369 330; 8,6%).
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