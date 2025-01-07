На Покровському напрямку за останній тиждень ліквідовані понад 7600 окупантів, - речник ОСУВ "Хортиця"

Про це в етері Громадського радіо розповів речник ОСУВ "Хортиця" майор Віктор Трегубов.

Окрім особового складу, ворог також за останній тиждень втратив на Покровському напрямку:

27 танків;

120 бронемашин;

96 гармат та мінометів;

2 РСЗВ;

88 одиниць автомобільної техніки;

39 одиниць спеціальної техніки;

21 засіб РЕБ;

175 укриттів;

35 пунктів управління БПЛА;

Також Сили оборони знищили 40 складів боєприпасів ворога та 12 складів ПММ.

"Втрати рахуються як і повністю знищені так і критично ушкодженні. А у випадку особового складу - це не тільки "двохсоті", а й важкопоранені, що вибули зі строю", - уточнив Віктор Трегубов.

Нагадаємо, станом на ранок 7 січня втрати російських військ та їхніх найманців в Україні становили близько 800 010. Упродовж минулої доби українські захисники знешкодили щонайменше 1970 російських окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Інші втрати окупантів з 24 лютого 2022 року: