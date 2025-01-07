На Покровському напрямку за останній тиждень ліквідовані понад 7600 окупантів, - речник ОСУВ "Хортиця"
На Покровському напрямку за останній тиждень українські захисники ліквідували понад 7600 окупантів
Про це в етері Громадського радіо розповів речник ОСУВ "Хортиця" майор Віктор Трегубов.
Окрім особового складу, ворог також за останній тиждень втратив на Покровському напрямку:
- 27 танків;
- 120 бронемашин;
- 96 гармат та мінометів;
- 2 РСЗВ;
- 88 одиниць автомобільної техніки;
- 39 одиниць спеціальної техніки;
- 21 засіб РЕБ;
- 175 укриттів;
- 35 пунктів управління БПЛА;
Також Сили оборони знищили 40 складів боєприпасів ворога та 12 складів ПММ.
"Втрати рахуються як і повністю знищені так і критично ушкодженні. А у випадку особового складу - це не тільки "двохсоті", а й важкопоранені, що вибули зі строю", - уточнив Віктор Трегубов.
Нагадаємо, станом на ранок 7 січня втрати російських військ та їхніх найманців в Україні становили близько 800 010. Упродовж минулої доби українські захисники знешкодили щонайменше 1970 російських окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Інші втрати окупантів з 24 лютого 2022 року:
- танків / tanks - 9710 (+10) од;
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs - 20189 (+25) од;
- артилерійських систем / artillery systems - 21710 (+45) од;
- РСЗВ / MLRS - 1260 (+2) од;
- засоби ППО / anti-aircraft systems - 1038 (+4) од;
- літаків / aircraft - 369 (+0) од;
- гелікоптерів / helicopters - 331 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 21708 (+83) од;
- крилаті ракети / cruise missiles - 3014 (+0);
- кораблі /катери / warships / boats - 28 (+0) од;
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 33226 (+170) од;
- спеціальна техніка / special equipment - 3681 (+0) од.
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