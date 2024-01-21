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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією На правому березі Дніпра Херсонщини перебуває 200 тис. жителів, деякі села зрівняні із землею, - головред видання "Мост" Нікітенко
Ексклюзив

На правому березі Дніпра Херсонщини перебуває 200 тис. жителів, деякі села зрівняні із землею, - головред видання "Мост" Нікітенко

21 січня, 2024 неділя
08:44
Війна з Росією Обстріл Херсонщини 6 січня

Тягинська громада на Херсонщині переживає тяжкі часи через агресію Росії. Багато сіл на правому березі Дніпра зазнали руйнувань від обстрілів і градів

Про це головний редактор видання "Мост" Сергій Нікітенко розповів у ранковому етері Еспресо.

"Тягинська громада дуже сильно страждає, очевидно там залишилося не так багато людей. Взагалі на правому березі кажуть про приблизно 200 000 людей - це здається в програмі розвитку області написана така цифра і вона в принципі підтверджується. Деякі населені пункти вже майже безлюдні, тобто вище Тягинської громади є шматочок Дар'ївської громади, яка виходить на Дніпро, там декілька сіл, я не буду їх називати, вже повністю безлюдні, їх вже не існує, вони виглядають не так, як Кринки, звісно, але близько до того, бо росіяни їх рівняють із землею", - пояснив Нікітенко.

За словами головреду видання "Мост", також ворог гатить градами по самому селі Тягинка Херсонської області.

"Угору до Новоолександрівської громади там ситуація вже давненько не проста, наприклад, світла там немає з часів звільнення, а Новоолександрівську громаду звільнили на початку жовтня 2022 року. Там дуже проблемно, росіяни навіщось обстрілюють цивільних не просто там вибірково, а кидають боєприпаси з дронів одразу по цивільних, атакують велосипедистів, видно, що це цивільних люди, але там ситуація дуже непроста", - сказав він.

Зміївка також дуже зруйнована, туди не пускають журналістів, Нікітенко припускає, це саме тому, що село добре проглядається із тимчасово окупованого лівого берега Дніпра. Крім того, поруйнований Берислав: "Я був там востаннє майже рік тому, в середині лютого, і мені здавалося, що Берислав поруйнований, а от те, що я бачу зараз, мій знайомих їздив туди ховати батьки дружини, вони загинули від чергового обстрілу, і ми публікували фотографії з Бериславом - там він вже майже стертий з лиця землі".

  • Українські військові протягом 19 січня знищили самохідну артилерійську установку, реактивну систему залпового вогню "Град" та дві гармати ворога на лівому березі Херсонщини  
російська армія
Херсон
Херсонщина
окуповані території
окупанти
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