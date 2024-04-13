На ТОТ Луганщини 99% коштів на ліки пільговикам у 2023 році не використали
У 2023 році в так званій ЛНР через бездіяльність окупаційного "мінздраву" місцеве населення, яке має пільги на ліки, вимушено було купувати необхідні для життя медичні препарати власним коштом
Про це повідомляє голова Луганської ОДА Артем Лисогор.
"99% коштів, які мали забезпечити отримання ліків за пільговими рецептами, зокрема безкоштовно, у так званій ЛНР торік не використали. Бо – не схотіли. Через бездіяльність місцевого "мінздраву" населення, яке упродовж багатьох років ставало учасником програми реімбурсації, вимушено було купувати необхідні для життя медичні препарати власним коштом. Вибору їм не залишили", - написав він.
Він також розповів про втручання окупантів в освіту. Зокрема, ЗВО, який загарбники називають Луганським державним педагогічним університетом, що діє на окупованій території, проводить безкоштовне профнавчання за напрямами "Російська мова та література" та "Дошкільна освіта".
За словами очільника ОДА, туди направляють, зокрема, педагогів, які мають диплом про освіту "Українська мова та література", а також тих, в кого недійсні курси підвищення кваліфікації після 2014 року.
"Кадри для пропаганди серед школярів там готові штампувати за 256 годин. Саме стільки тривають ці курси", - додав Лисогор.
- Російські окупанти змушують дітей на тимчасово окупованих територіях України робити в школах обереги для ЗС РФ.
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