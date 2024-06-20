На ТОТ Луганщини батьки дітей з інвалідністю судилися з "ЛНР" за медзасоби, які Україна надає за держпрограмою, - ОВА

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

Він наголосив, що в Україні хворі на діабет отримують необхідні ліки та засоби за державною програмою, натомість людям в окупації довелося судитися за такі препарати.

"Так, в Антрацитівському районі батьки сімох дітей з інвалідністю, які потребують постійного використання спецвиробів медичного призначення, лише за спрямованою на «мінздрав ЛНР» судовою вимогою одержали тест-смужки для вимірювання рівня глюкози у крові", - розповів він.