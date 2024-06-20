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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією На ТОТ Луганщини батьки дітей з інвалідністю судилися з "ЛНР" за медзасоби, які Україна надає за держпрограмою, - ОВА

На ТОТ Луганщини батьки дітей з інвалідністю судилися з "ЛНР" за медзасоби, які Україна надає за держпрограмою, - ОВА

20 червня, 2024 четвер
08:49
Війна з Росією діабет

У тимчасово окупованому Антрацитівському районі Луганської області батькам дітей з інвалідністю довелося судитися з окупантами за засоби для діабетиків

Зміст

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор. 

Він наголосив, що в Україні хворі на діабет отримують необхідні ліки та засоби за державною програмою, натомість людям в окупації довелося судитися за такі препарати.

"Так, в Антрацитівському районі батьки сімох дітей з інвалідністю, які потребують постійного використання спецвиробів медичного призначення, лише за спрямованою на «мінздрав ЛНР» судовою вимогою одержали тест-смужки для вимірювання рівня глюкози у крові", - розповів він. 

  • 18 червня повідомлялося, що вищий навчальний заклад, який розміщується в окупованій будівлі Луганського національного університету імені Володимира Даля, у новому навчальному році розпочне підготовку техніків та операторів безпілотних авіаційних систем.
Теги:
Здоров'я
Україна
Медицина
російська армія
Луганщина
окуповані території
окупанти
воєнні злочини Росії
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