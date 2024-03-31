На ТОТ Луганщини окупанти пропонують мешканцям до 100 тис. рублів за свідчення про нібито воєнні злочини українців
Жителям, що залишилися в тимчасово окупованих Лисичанську та Сєвєродонецьку, окупанти пропонують до 100 тис. рублів за неправдиві свідчення про воєнні злочини українців
Про це повідомляє голова Луганської ОДА Артем Лисогор.????
"Жителям, що залишилися в зруйнованих росіянами Лисичанську та Сєвєродонецьку, пропонують до 100 тисяч рублів за письмові свідчення про воєнні злочини, які начебто здійснили українці", - пише він.
За словами очільника ОДА, для отримання коштів необхідно вказати, що населені пункти, які окупанти штурмували по декілька місяців, і сам заявник постраждали саме від обстрілів з боку України.
Лисогор також розповів, що у Лисичанську окупанти склали перші списки квартир, в яких відсутні господарі. Це житло місцеві колаборанти збираються, як вони кажуть, "націоналізувати". Першими на черзі в місті перебувають гастролери з Росії.
- На тимчасово окупованих територіях Луганщини та Донеччини росіяни ухвалили "закон" за допомогою якого будуть націоналізувати житла, в яких не з’являються господарі.
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