На ТОТ Луганщини окупанти пропонують мешканцям до 100 тис. рублів за свідчення про нібито воєнні злочини українців

Про це повідомляє голова Луганської ОДА Артем Лисогор.????

"Жителям, що залишилися в зруйнованих росіянами Лисичанську та Сєвєродонецьку, пропонують до 100 тисяч рублів за письмові свідчення про воєнні злочини, які начебто здійснили українці", - пише він.

За словами очільника ОДА, для отримання коштів необхідно вказати, що населені пункти, які окупанти штурмували по декілька місяців, і сам заявник постраждали саме від обстрілів з боку України.

Лисогор також розповів, що у Лисичанську окупанти склали перші списки квартир, в яких відсутні господарі. Це житло місцеві колаборанти збираються, як вони кажуть, "націоналізувати". Першими на черзі в місті перебувають гастролери з Росії.