Росія забирає нерухомість жителів ТОТ Луганщини та Донеччини, які поїхали з окупації, - ОВА
На тимчасово окупованих територіях Луганщини та Донеччини росіяни ухвалили "закон" за допомогою якого будуть націоналізувати житла, в яких не з’являються господарі
Про це повідомив голова Луганської ОДА Артем Лисогор.
"У так званій "ЛНР" ухвалили "закон", який передбачає виявлення, використання і позбавлення права власності житлових приміщень, в яких не з’являються господарі. Окупанти збираються націоналізувати такі квартири та приватні будинки по всій території, захопленій з 2014 року", - пише він.
За його словами, упродовж 10 діб з моменту виявлення такого житла уповноважений окупаційний орган розміщуватиме відповідне оголошення на своєму ресурсі в інтернеті та на під’їздах або парканах будинків. Відтоді господарям надаватимуться 30 діб для підтвердження права власності.
Також Лисогор розповів, що окупаційна адміністрація Рубіжного почала інвентаризацію об’єктів соціальної інфраструктури – будівель, споруд та приміщень фінансових організацій, банків, аптек, торговельних підприємств, магазинів.
У разі відсутності господаря або орендаря складатимуть акти про неможливість встановлення власників об’єктів нерухомості та заноситимуть до окупаційного єдиного реєстру безхазяйного майна. Надалі, пише очільник ОДА – визнаватимуть право муніципальної власності на ці об’єкти, тобто націоналізуватимуть.
- На тимчасово окупованих територіях росіяни воюють з усім українським та планують легалізувати заборони української літератури.
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