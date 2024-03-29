Окупанти планують "легалізувати" винищення української літератури на ТОТ, - Спротив
На тимчасово окупованих територіях росіяни воюють з усім українським та планують легалізувати заборони української літератури
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Нацистська політика Кремля направлена на поневолення підкорених народів та знищення їх самоідентифікації. Тому з самого початку окупації росіяни захоплювали бібліотеки та вивозили й спалювали українські книги", - розповідають експерти.
У ЦНС кажуть, що тепер окупанти хочуть створити правову базу своїм діям, зокрема розробили законопроєкт який регулює потрапляння до фонду бібліотек "книг інфоагентів", тобто будь-яких книг, які спонукають до мислення.
"Закликаємо українців на ТОТ берегти українську літературу, обмінюватись нею й поширювати серед знайомих – не дайте росіянам зламати код нації", - закликали у Спротиві.
- На тимчасово окупованих територіях росіяни проводять інформаційну операцію, використовуючи фейкові листування з підлітками, щоб дискредитувати українське підпілля.
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