Окупанти планують "легалізувати" винищення української літератури на ТОТ, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Нацистська політика Кремля направлена на поневолення підкорених народів та знищення їх самоідентифікації. Тому з самого початку окупації росіяни захоплювали бібліотеки та вивозили й спалювали українські книги", - розповідають експерти.

У ЦНС кажуть, що тепер окупанти хочуть створити правову базу своїм діям, зокрема розробили законопроєкт який регулює потрапляння до фонду бібліотек "книг інфоагентів", тобто будь-яких книг, які спонукають до мислення.

"Закликаємо українців на ТОТ берегти українську літературу, обмінюватись нею й поширювати серед знайомих – не дайте росіянам зламати код нації", - закликали у Спротиві.