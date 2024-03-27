РФ використовує підлітків для інформаційної операції з метою дискредитації українського підпілля, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що в межах інформаційної операції росіяни поширюють фейкові листування з підлітками, яких нібито вербували партизани для організації теракту у школах Криму. Таким чином ворог планує перекласти відповідальність на українців за масову страту росіян у Москві, пояснюють есперти.

"Можемо констатувати, що кремлівський режим використовує смерть лише для поширення ненависті та ще більших смертей. Зауважимо, що спротив не співпрацює з особами, які не досягли 18 років", - наголосили у ЦНС.