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Головна Війна з Росією На ТОТ прибувають нові загони спецпризначенців, щоб посилити пошук українського підпілля, - Спротив

На ТОТ прибувають нові загони спецпризначенців, щоб посилити пошук українського підпілля, - Спротив

3 березня, 2024 неділя
16:07
Війна з Росією Путін_Росгвардія

Через проведення так званих виборів президента РФ на тимчасово окупованих територіях України росіяни посилюють кількість спецпризначенців, щоб шукати підпілля

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що нові загони російських каральних органів прибувають до тимчасово окупованих міст.

Зокрема фіксують прибуття екіпажів поліції та посилених загонів росгвардійців.

"Кураторство над усіма підрозділами отримала російська ФСБ. Ключова ціль - пошук підпілля, аби ті не зривали процес  проведення так званих виборів президента РФ", - пишуть в ЦНС.

  • Вранці 27 лютого у Новій Каховці пролунали вибухи біля входу в офіс окупаційної партії "Єдина Росія" та неподалік від організованої окупантами виборчої дільниці.
Теги:
Україна
Росія
вибори
Володимир Путін
російська армія
окуповані території
окупанти
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