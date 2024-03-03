На ТОТ прибувають нові загони спецпризначенців, щоб посилити пошук українського підпілля, - Спротив
Через проведення так званих виборів президента РФ на тимчасово окупованих територіях України росіяни посилюють кількість спецпризначенців, щоб шукати підпілля
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що нові загони російських каральних органів прибувають до тимчасово окупованих міст.
Зокрема фіксують прибуття екіпажів поліції та посилених загонів росгвардійців.
"Кураторство над усіма підрозділами отримала російська ФСБ. Ключова ціль - пошук підпілля, аби ті не зривали процес проведення так званих виборів президента РФ", - пишуть в ЦНС.
- Вранці 27 лютого у Новій Каховці пролунали вибухи біля входу в офіс окупаційної партії "Єдина Росія" та неподалік від організованої окупантами виборчої дільниці.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38 Купівля 38Продаж 38.55
- EUR Купівля 41.09Продаж 41.93
- Актуальне
- Важливе