У Новій Каховці сталися вибухи біля штабу партії Путіна та "виборчої дільниці", - ЦНС заявляє про дії партизанів
Вранці 27 лютого у Новій Каховці пролунали вибухи біля входу в офіс окупаційної партії "Єдина Росія" та неподалік від організованої окупантами виборчої дільниці
Про це пише Центр національного спротиву.
"Сили руху опору передали "привіт" окупантам та зупинили фейковий "виборчий" процес в захопленому місті. Наразі ворог намагається приховати факт присутності сил спротиву окупації на ТОТ. Відтак росіяни аби не сіяти паніку наразі заявляють про міфічні БПЛА, які нібито вдарили по об'єктах, хоче це не відповідає дійсності", - йдеться у дописі.
Центр національного спротиву закликає громадян України не брати участь у пропагандистській постановці Кремля під назвою "вибори".
Водночас Рух опору зауважує, що кожен колаборант, який допомагає організовувати "виборчий процес", понесе відповідальність за свої дії.
Фото: ЦНС
- 13 лютого Служба безпеки України затримала колаборантку, яка допомагала організовувати "референдум" на правобережжі Херсонщини, а після деокупації виїхала і оформила соцвиплати як переселенка.
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