Ховалася під виглядом переселенки: СБУ затримала жінку, яка допомагала окупантам проводити "референдум" на Херсонщині
Служба безпеки України затримала колаборантку, яка допомагала організовувати "референдум" на правобережжі Херсонщини, а після деокупації виїхала і оформила соцвиплати як переселенка
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
"Під час фейкового плебісциту жінка входила до російського "виборчкому" у захопленому на той час селищі Веселе Каховського району. У супроводі озброєних загарбників вона обходила приватні домоволодіння і закликала місцевих жителів "проголосувати за приєднання" регіону до РФ", - зазначають у Службі безпеки.
Після деокупації правобережжя Херсонщини вона під виглядом переселенки виїхала до Кривого Рогу, де намагалась переховуватись від правосуддя. Перебуваючи у місті, фігурантка оформила документи на отримання соціальних виплат і житла.
За даними слідства, колаборанткою виявилась мешканка Новокаховської міської громади. На початку повномасштабного вторгнення РФ жінка підтримала російських загарбників і запропонувала їм свою допомогу у війні проти України.
Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб).
Наразі вона під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
Фото: Служба безпеки України
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 2 лютого стало відомо, що Служба безпеки повідомила про підозру жителю Снігурівщини, який добровільно погодився співпрацювати з російськими окупантами, до чого закликав інших українців.
- 3 лютого повідомлялося, що підозру в колабораціонізмі заочно оголосили фельдшеру відділення швидкої, який під час окупації селища Великий Бурлук на Харківщині радів приходу "русского міра" й закликав колег до співпраці з РФ.
- 12 лютого стало відомо, що Служба безпеки України заочно повідомила так званому першому заступнику міністра економічного розвитку в окупаційному "уряді Криму" Роману Хитущенку про підозру в колабораційній діяльності.
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