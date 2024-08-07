На ТОТ Запорізької області РФ відкрила мобільний пункт відбору на службу в російській армії
Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Запорізької області відкрили мобільний пункт відбору на військову службу за контрактом
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Окупанти прямо на вулицях шукають бажаючих підписати контракт на службу у війську країни-агресора та залучають цивільних до допомоги армії", - написав він.
Федоров акцентував, що російські окупанти особливо зацікавлені в молоді в межах відбору на службу. За його словами, РФ прагне залучити хлопців і дівчат до служби в загоні безпілотної авіації.
Водночас ворог агітує цивільних мешканців ТОТ Запорізької області допомагати російській армії.
Зокрема, партія "Единая Россия" оголосила збір медикаментів для потреб військових РФ, а також в населення є можливість здати мисливську зброю для війська окупанта.
- 24 липня стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники створили 12 молодіжних організацій, які спрямовані на мілітаризацію українських дітей.
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