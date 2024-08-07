На ТОТ Запорізької області РФ відкрила мобільний пункт відбору на службу в російській армії

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Окупанти прямо на вулицях шукають бажаючих підписати контракт на службу у війську країни-агресора та залучають цивільних до допомоги армії", - написав він.

Федоров акцентував, що російські окупанти особливо зацікавлені в молоді в межах відбору на службу. За його словами, РФ прагне залучити хлопців і дівчат до служби в загоні безпілотної авіації.

Водночас ворог агітує цивільних мешканців ТОТ Запорізької області допомагати російській армії.

Зокрема, партія "Единая Россия" оголосила збір медикаментів для потреб військових РФ, а також в населення є можливість здати мисливську зброю для війська окупанта.