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На ТОТ Запорізької області РФ відкрила мобільний пункт відбору на службу в російській армії

Дар'я Куркіна
7 серпня, 2024 середа
20:26
Війна з Росією Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Запорізької області відкрили мобільний пункт відбору на військову службу за контрактом

Зміст

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Окупанти прямо на вулицях шукають бажаючих підписати контракт на службу у війську країни-агресора та залучають цивільних до допомоги армії", - написав він.

Федоров акцентував, що російські окупанти особливо зацікавлені в молоді в межах відбору на службу. За його словами, РФ прагне залучити хлопців і дівчат до служби в загоні безпілотної авіації.

Водночас ворог агітує цивільних мешканців ТОТ Запорізької області допомагати російській армії.

Зокрема, партія "Единая Россия" оголосила збір медикаментів для потреб військових РФ, а також в населення є можливість здати мисливську зброю для війська окупанта.

  • 24 липня стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники створили 12 молодіжних організацій, які спрямовані на мілітаризацію українських дітей.

Теги:
Україна
Росія
російська армія
окуповані території
окупанти
Запорізька область
воєнні злочини Росії
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2024, середа
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