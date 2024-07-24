Росіяни на ТОТ Запорізької області створили 12 молодіжних рухів для мілітаризації дітей
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники створили 12 молодіжних організацій, які спрямовані на мілітаризацію українських дітей
Про це повідомив начальник ГУНП в Запорізькій області Артем Кисько на брифінгу, передає Укрінформ.
За його словами, щотижня відповідальна особа РФ відвідує окуповані території регіону, аби побачити, як розвиваються пропагандистські рухи для дітей.
"Створення молодіжних рухів на окупованих територіях це окрема тема. 12 молодіжних рухів вони створили на території Мелітополя, Бердянська та інших міст. Вони "перепрошивають" наших дітей. Є відповідальна особа у Путіна, яка раз на тиждень їде на окуповані території і контролює, як її рухи розвиваються. Вони мілітаризують свої молодіжні організації, готують дітей вбивати. Вони готують вбивць та нападників", - розповів Кисько.
Він підкреслив, що поліція намагається встановити особи всіх причетних до організацій та заочно оголосити їм підозри.
Водночас зазначено, поліцейські вже встановили особи командирів окупаційного "батальйону Судоплатова".
- 23 липня стало відомо, школярів із тимчасово окупованої Луганщини загарбники вербують до дитячого мілітаристського руху "Академія дружби народів "Ахмат", який функціонує під патронатом чеченського формування.
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