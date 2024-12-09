На вільну територію України повернули сина військової, який 3 роки залишався в окупації

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"​​У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути додому сина української військовослужбовиці, який залишався в окупації останні три роки", - розповів він.

До початку повномасштабного вторгнення РФ хлопець жив разом із мамою та бабусею у Сватовому Луганської області. Після того, як мати пішла захищати країну, він залишився лише з бабусею, а згодом місто опинилося під окупацією.

"Два тижні тому бабуся померла, і дитина опинилася сама під загрозою депортації до Росії та потрапляння до інтернату", - додав Єрмак.