Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією На вільну територію України повернули сина військової, який 3 роки залишався в окупації

На вільну територію України повернули сина військової, який 3 роки залишався в окупації

Дар'я Куркіна
9 грудня, 2024 понедiлок
14:55
Війна з Росією діти війна

На підконтрольну територію України повернули сина військовослужбовиці, який 3 роки жив в окупації на Луганщині

Зміст

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"​​У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути додому сина української військовослужбовиці, який залишався в окупації останні три роки", - розповів він.

До початку повномасштабного вторгнення РФ хлопець жив разом із мамою та бабусею у Сватовому Луганської області. Після того, як мати пішла захищати країну, він залишився лише з бабусею, а згодом місто опинилося під окупацією.

"Два тижні тому бабуся померла, і дитина опинилася сама під загрозою депортації до Росії та потрапляння до інтернату", - додав Єрмак.

  • 3 грудня повідомлялось, що на підконтрольні Україні території повернули трьох дітей з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини.
Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
російська армія
Луганщина
окуповані території
окупанти
Читайте також:
Реджеп Тайїп Ердоган
Автор Катерина Єсікова
8 грудня, 2024 неділя
"Світ стане зовсім іншим": Ердоган заявив, що наступні 2-3 місяці будуть дуже важливі
Дональд Трамп
Автор Світлана Кравченко
8 грудня, 2024 неділя
Трамп: Зеленський хотів би укласти угоду з РФ, аби "зупинити це божевілля"
Автор Вадим Денисенко
7 грудня, 2024 субота
Путін готує нову мобілізацію
  • USD 41.3
    Купівля 41.3
    Продаж 41.79
  • EUR
    Купівля 43.61
    Продаж 44.31
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
9 грудня
16:13
PR
Косметичні креми для обличчя: різноманітність та особливості використання
16:09
Німеччина уряд
Німеччина призупинила розгляд заявок на надання притулку сирійським біженцям
16:01
OPINION
Не треба недооцінювати ЗСУ: Асад втік до Москви
16:00
Після вибуху на нафтопереробному заводі, що належить ENI, 09 грудня 2024 року в Тоскані, Італія.
На нафтобазі біля Флоренції стався вибух: є жертви і зниклі безвісти
15:56
Інтерв’ю
Юрій Федоренко
Юрій Федоренко: Маємо втримати лівобережний плацдарм
15:43
Сапери з початку року обстежили понад 300 тис. га сільгоспземель
15:31
Ігор Клименко
У бойових діях на фронті беруть участь близько 10 тис. поліціянтів, - Клименко
15:25
Енергоатом
Україна планує збудувати десять малих модульних реакторів
15:20
Куп'янськ
У Харкові знесуть 26 будинків, які зазнали пошкоджень від агресії РФ
15:18
OPINION
Новий оборонний альянс: як північно-балтійські країни підтримують Україну
15:03
кадр з фільму Ти - космос
На міжнародному фестивалі фантастичних фільмів у Парижі показали українську стрічку "Ти - космос"
15:00
Оновлено
Фрідріх Мерц
Кандидат у канцлери Німеччини Мерц у Києві заявив, що підтримує передачу далекобійної зброї Україні
14:37
Прапори України та ЄС
Рада ЄС ухвалила передачу Україні €4,2 млрд у межах Ukraine Facility
14:34
Facebook розміщував приховану політичну рекламу, яка просувала кандидата у президенти Румунії Георгеску
14:15
сніг, мокрий сніг
Мокрий сніг, дощ і рвучкий вітер: прогноз погоди на 10 грудня від Наталки Діденко
14:15
новини Львівщини
Росіяни вранці двічі атакували Херсон: загинув чоловік, є поранені
14:03
OPINION
Чому "тисячу Зеленського" не варто називати "Зимовою допомогою"
14:02
загиблий енергетик
РФ уранці обстріляла ТЕС на Донеччині: загинув працівник
13:55
Додаток "Дія"
У Дії оновили мапу пунктів незламності: можна знайти банки, які працюють під час блекаутів
13:53
Хакерське угруповання UAC-0185 намагалось атакувати оборонні підприємства України
13:51
Енергосистема, електроенергія, обстріли
Укренерго запровадило екстрені вимкнення світла на Донеччині
13:51
Фільм "Анора" про сина російського олігарха отримав премію кінокритиків Лос-Анджелеса
13:46
Оновлено
У Туреччині розбився військовий гелікоптер
У Туреччині розбився військовий гелікоптер, кількість загиблих зросла до 6
13:39
Володимир Зеленський
Зеленський заявив про намір подзвонити Байдену, аби обговорити запрошення України в НАТО
13:39
Оновлено
Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал у Києві провів перемовини зі Шмигалем
13:34
Місце катастрофи російського літака Іл-76
У Координаційному штабі прокоментували заяву РФ про передачу Україні тіл полонених, які нібито загинули внаслідок падіння Іл-76
13:21
Сприяли захопленню майна церков у трьох областях України та Криму: СБУ оголосила підозри митрополитам РПЦ
13:14
На кордоні з Молдовою тимчасово зупинили пропускні операції
12:54
Оновлено
В окупованому Донецьку підірвалася автівка
В окупованому Донецьку підірвали автівку: росЗМІ пишуть, що міг загинути ексначальник Оленівської колонії Євсюков
12:52
Рияд Фарид Хиджаб
Експрем'єр Сирії Ріяд-Фарід Хіджаб може очолити уряд у перехідний період, - ЗМІ
12:51
Війна з РФ
Forbes: Російська танкова армія насувається на Покровськ. Але вона не така потужна, як здається
12:42
Оновлено
Башар Асад
Рішення надати притулок Асаду ухвалював Путін, - Пєсков
12:39
електроенергія
Погодинні вимкнення електроенергії діють у всіх регіонах: ситуація в енергосистемі 9 грудня
12:36
Актор і воїн Дмитро Сова перевівся до Києва і розкрив, чим займається в ЗСУ
12:35
Огляд
Кубрат Пулєв
На Усика вийшов переможець бою суперників Кличків, а Мессі знову визнали футболістом року. Головні новини світового спорту за тиждень
12:31
Китай - Тайвань. Повітряні провокації
Тайвань підвищив рівень бойової готовності після того, як Китай розмістив 90 військових кораблів у водах поблизу острова
12:28
корупція
З початку року за корупцію затримали 18 військовослужбовців ДПСУ
12:09
PR
Святковий подарунок: отримайте криптокартку Trustee Plus безоплатно
12:09
Ексклюзив
рубль долар
Війна у 2025 році - війна економік: хто довше витримає це виснаження, той і буде переможцем, - економіст Пендзин
12:03
OPINION
Стиль Трампа — це стиль брехуна, який не передбачає приховування правди
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV