Україна повернула трьох дітей з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він розповів, що з ТОТ Херсонщини вдалося повернути трьох хлопчиків віком від 12 до 16 років.

"Кожен з них пережив важкі випробування російської окупації. Вони були змушені відвідувати російські школи, щодня ризикували бути розлученими зі своїми батьками у разі відмови. Наразі діти – у безпеці, де отримують необхідну допомогу від відповідних служб", - йдеться у повідомленні.

Очільник ОВА подякував благодійній організації "Save Ukraine" та нагадав, що з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 236 дітей із Херсонської області.