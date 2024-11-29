На підконтрольні Україні території повернули ще 8 дітей
На підконтрольні Україні території повернули 8 дітей із тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей, а також АР Крим
Про це повідомив Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець.
Дітям, яких вдалося повернути з окупації, – від 6 до 16 років.
"Дехто із діток має хвороби, тож їх зустрічали в Україні разом зі швидкими. Серед повернутих є й хлопчик, який на момент російського вторгнення перебував в "Олешківському дитячому будинку-інтернаті", вихованці якого були вивезені окупаційною владою до м. Скадовськ і РФ", - написав Лубінець.
Він зазначив, що 7 дітей вдалося повернути із залученням країни-посередника Катар. Ще одного хлопчика повернули через гуманітарний коридор.
За словами омбудсмена, дітям нададуть усю необхідну медичну допомогу, а державні органи та громадські організації допоможуть влаштувати їх до школи, нададуть психологічну та гуманітарну допомогу, сприятимуть соціальній інтеграції.
- 16 листопада на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонської області вдалося повернути чотирьох дітей.
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