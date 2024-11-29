На підконтрольні Україні території повернули ще 8 дітей

Про це повідомив Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець.

Дітям, яких вдалося повернути з окупації, – від 6 до 16 років.

"Дехто із діток має хвороби, тож їх зустрічали в Україні разом зі швидкими. Серед повернутих є й хлопчик, який на момент російського вторгнення перебував в "Олешківському дитячому будинку-інтернаті", вихованці якого були вивезені окупаційною владою до м. Скадовськ і РФ", - написав Лубінець.

Він зазначив, що 7 дітей вдалося повернути із залученням країни-посередника Катар. Ще одного хлопчика повернули через гуманітарний коридор.

За словами омбудсмена, дітям нададуть усю необхідну медичну допомогу, а державні органи та громадські організації допоможуть влаштувати їх до школи, нададуть психологічну та гуманітарну допомогу, сприятимуть соціальній інтеграції.