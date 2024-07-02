На війні з РФ загинув британський доброволець та бойовий медик Пітер Фуше

Про це йдеться на сторінці благодійного фонду Project Konstantin.

"З глибоким сумом ми повідомляємо про смерть Піта, нашого улюбленого режисера та засновника. Немає слів, які могли б віддати належне життю Піта. Немає слів чи фраз, які могли б передати, як багато він значив для всіх нас. Непохитна відданість, безмежне співчуття та невпинна прихильність Піта до України та її народу залишили незгладимий слід у незліченній кількості життів, яких він торкнувся", - йдеться у повідомленні.

У фонді розповіли, що загиблий доброволець брав активну участь у порятунку понад 200 поранених українських солдатів, евакуації цивільного населення з прифронтових міст. Він також допомагав з доставкою гуманітарної допомоги жителям прифронтових територій.

"Ми вшануємо пам'ять Піта, продовжуючи роботу, до якої він був такий пристрасний, продовжуючи його спадщину мужності і доброти, боротьби за те, що правильно, і виступів проти несправедливості", - наголосили в фонді.