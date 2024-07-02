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Війна з Росією: хроніка
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На війні з РФ загинув британський доброволець та бойовий медик Пітер Фуше

2 липня, 2024 вiвторок
01:38
Війна з Росією британський доброволець та бойовий медик Пітер Фуше

На війні з російськими окупантами загинув доброволець і бойовий медик з Великої Британії Пітер Фуше на псевдо "Hasta La Vista"

Зміст

Про це йдеться на сторінці благодійного фонду Project Konstantin. 

"З глибоким сумом ми повідомляємо про смерть Піта, нашого улюбленого режисера та засновника. Немає слів, які могли б віддати належне життю Піта. Немає слів чи фраз, які могли б передати, як багато він значив для всіх нас. Непохитна відданість, безмежне співчуття та невпинна прихильність Піта до України та її народу залишили незгладимий слід у незліченній кількості життів, яких він торкнувся", - йдеться у повідомленні. 

У фонді розповіли, що загиблий доброволець брав активну участь у порятунку понад 200 поранених українських солдатів, евакуації цивільного населення з прифронтових міст. Він також допомагав з доставкою гуманітарної допомоги жителям прифронтових територій. 

"Ми вшануємо пам'ять Піта, продовжуючи роботу, до якої він був такий пристрасний, продовжуючи його спадщину мужності і доброти, боротьби за те, що правильно, і виступів проти несправедливості", - наголосили в фонді.

  • Раніше на війні проти російських окупантів загинув третій естонський доброволець Мартін Яегер. Чоловік захищав Україну у складі 3-ї штурмової бригади. 
Теги:
Світ
Україна
військові
Військові новини
Велика Британiя
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