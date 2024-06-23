Вже третій: на війні проти Росії загинув доброволець з Естонії

Про це повідомляє ERR.

Зазначається, що Мартін Яегер загинув у бою біля села Райгородка на межі Харківської та Луганської областей на лінії Куп’янськ – Сватове.

Він входив до складу 3-ї штурмової бригади, куди приєднався місяць тому. До цього естонець захищав Україну в інших підрозділах. В Естонії чоловік понад десять років служив у елітному підрозділі Скаутського батальйону Сил оборони країни.