Вже третій: на війні проти Росії загинув доброволець з Естонії
У суботу, 22 червня, на війні проти російських окупантів загинув третій естонський доброволець Мартін Яегер. Чоловік захищав Україну у складі 3-ї штурмової бригади
Про це повідомляє ERR.
Зазначається, що Мартін Яегер загинув у бою біля села Райгородка на межі Харківської та Луганської областей на лінії Куп’янськ – Сватове.
Він входив до складу 3-ї штурмової бригади, куди приєднався місяць тому. До цього естонець захищав Україну в інших підрозділах. В Естонії чоловік понад десять років служив у елітному підрозділі Скаутського батальйону Сил оборони країни.
- У жовтні 2023 року внаслідок атаки російського безпілотника на Донеччині загинув естонський доброволець з Інтернаціонального легіону Танель Криггуль.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.35 Купівля 40.35Продаж 40.88
- EUR Купівля 43.27Продаж 44.06
- Актуальне
- Важливе