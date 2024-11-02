На війні загинув популяризатор науки, імунолог з Києва Андрій Рибаков
Віддав в бою життя за Україну київський імунолог, військовослужбовець 207-го окремого батальйону територіальної оборони 241-ї окремої бригади територіальної оборони, молодший сержант Андрій Рибаков
Про це в суботу, 2 листопада 2024 року, повідомили у соцмережах виконавчий директор Всеукраїнської асоціації дитячої імунології Юрій Степановський та друг загиблого Олександр Коваль.
"Важка втрата. Андрій Фіш Рибаков був гарною людиною і дуже багато зробив для розвитку імунології в Україні. Світла пам’ять Герою…", - зазначив Степановський.
“Дуже важка втрата: більше як 20 років знайомства і дружби з університету. Пан Андрій - лікар, який пішов солдатом, щоб бути ближче до людей в окопах, до кінця. Супер енергійна і різностороння людина. Музика, подорожі, медицина, війна - це все про нього. Дуже боляче", - написав Коваль.
Що відомо про українського імунолога Андрія Рибакова
Став відомим в медіа у зв'язку із пандемією Covid-19 як частий гість на етерах київських радіостанцій з даної проблематики.
Працював керівником управління клінічних досліджень ТОВ "Біофарма плазма", де впроваджував нові розробки.
Виступав з лекціями перед студентами.
Андрій Рибаков на лекції в Національному університеті харчових технологій (НУХТ)
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