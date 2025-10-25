На жаль, на Заході не говорять про перемогу України над Росією, - британський політолог Кузьо

Таку думку в етері Еспресо висловив британський політолог, професор Національного університету Києво-Могилянська академія Тарас Кузьо.

"Я гадаю, що аргументи того, що російські заморожені активи в Європі мають працювати на користь України все ж таки знайдуться. Бо це не лише юридичні питання, а й фінансові. Адже, дуже багато країн Європи хотіли б, щоб саме Росія заплатила за військові витрати для України, а саме допомогу зброєю", - пояснив Кузьо.

Політолог зазначив, що на Заході немає єдиної стратегії у російсько-українській війні. Немає чітких заяв про підтримку України до повного знищення Росії.

"Мені здається, що сьогодні для України особливо важливим є визначення стратегії Заходу щодо цієї війни. Бо я дотепер цього не бачу. Я не бачу і не чую, яка головна мета Заходу у цій війні. Оскільки, постійно продовжувати цю війну є дуже й дуже поганим сценарієм для України. Українські біженці не зможуть повернутись ніколи додому, країна буде руйнуватись, а люди будуть далі гинути, як військові, так і цивільні. Це погано. Потрібно, щоб війна закінчилась якомога скоріше. А це означає, що потрібно перемогти Росії. І ось про це на Заході не говорять взагалі. На Заході майже не говорять, що будуть підтримувати Україну, аж поки не буде знищена Росія. Так, деякі країни говорять про це, але їх майже не чути", - додав він.