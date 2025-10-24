У Лондоні відбулася зустріч Коаліції охочих: Британія передає Україні 5 тис. ракет ППО, Франція пообіцяла нові винищувачі Mirage

Про це повідомляє The Guardian .

Зустріч, яка відбувається, у змішаному форматі, відкрив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

"Я дуже радий повідомити, що зараз ми маємо групу з понад 30 країн, які незмінно підтримують Україну та справедливий і тривалий мир. Сьогодні ми більш згуртовані в цьому питанні, ніж будь-коли раніше. Єдині як група країн у Коаліції охочих, єдині з президентом США Дональдом Трампом у наших закликах припинити кровопролиття", - сказав Стармер.

Він назвав вимоги російського диктатора щодо українських територій абсурдними.

"Путін продовжує відповідати на ініціативи щодо миру ухиленням та затягуванням часу. Натомість він висуває абсурдні вимоги щодо українських земель, які він не зміг захопити силою. Звичайно, це не має сенсу", - наголосив Стармер.

Ракети для ППО та далекобійні спроможності від Великої Британії

Під час спілкування зі ЗМІ британський прем'єр оголосив, що союзники посилять протиповітряну оборону України, а Лондон надасть додаткові 5 тис. ракет ППО для посилення захисту взимку. Також він заявив про посилення тиску на Путіна за допомогою надання Києву "нових далекобійних спроможностей". Своєю чергою Зеленський, коли взяв слова, подякував Стармеру за рішення та ракети Storm Shadow.

Володимир Зеленський закликав союзників не давати Росії жодних підстав думати, що вона може закінчити цю війну з будь-яким результатом, який буде несправедливим для України.

"Ми всі повинні пам'ятати, що питання територіальної цілісності, а також будь-яка ймовірна торгівля землями не повинні винагороджувати агресора або заохочувати будь-яку майбутню агресію. Тільки сильне і справедливе рішення щодо закінчення війни буде дійсно ефективним. Будь ласка, підтримайте нас у цьому", – закликав Зеленський.

Франція відправить Україні нові Mirage, – Макрон

Французький лідер Емманюель Макрон заявив під час онлайн виступу на зустрічі Коаліції охочих, що Париж поставить Києву додаткові зенітні ракети Aster для системи протиповітряної оборони SAMP/T "найближчими днями", а також винищувачі Mirage, цитує TF1 Info.

Видання нагадує, що наразі Франція з шести обіцяних Mirage поставила три літаки.