Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією У Лондоні відбулася зустріч Коаліції охочих: Британія передає Україні 5 тис. ракет ППО, Франція пообіцяла нові винищувачі Mirage
Оновлено

У Лондоні відбулася зустріч Коаліції охочих: Британія передає Україні 5 тис. ракет ППО, Франція пообіцяла нові винищувачі Mirage

Дмитро Марценишин
24 жовтня, 2025 п'ятниця
19:44
Війна з Росією Володимир Зеленський, Кір Стармер та Марк Рютте (зліва - направо)

У п'ятницю, 24 жовтня, у Лондоні відбулося засідання Коаліції охочих, в якому бере участь президент України Володимир Зеленський. Президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв поставити Україні нові літаки Mirage. Водночас Велика Британія оголосила, що передасть Києву 5 тис. ракет ППО

Зміст

Про це повідомляє The Guardian.  

Зустріч, яка відбувається, у змішаному форматі, відкрив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.  

"Я дуже радий повідомити, що зараз ми маємо групу з понад 30 країн, які незмінно підтримують Україну та справедливий і тривалий мир. Сьогодні ми більш згуртовані в цьому питанні, ніж будь-коли раніше. Єдині як група країн у Коаліції охочих, єдині з президентом США Дональдом Трампом у наших закликах припинити кровопролиття", - сказав Стармер. 

Він назвав вимоги російського диктатора щодо українських територій абсурдними. 

"Путін продовжує відповідати на ініціативи щодо миру ухиленням та затягуванням часу. Натомість він висуває абсурдні вимоги щодо українських земель, які він не зміг захопити силою. Звичайно, це не має сенсу", - наголосив Стармер. 

Ракети для ППО та далекобійні спроможності від Великої Британії

Під час спілкування зі ЗМІ британський прем'єр оголосив, що союзники посилять протиповітряну оборону України, а Лондон надасть додаткові 5 тис. ракет ППО для посилення захисту взимку. Також він заявив про посилення тиску на Путіна за допомогою надання Києву "нових далекобійних спроможностей". Своєю чергою Зеленський, коли взяв слова, подякував Стармеру за рішення та ракети Storm Shadow.  

Володимир Зеленський закликав союзників не давати Росії жодних підстав думати, що вона може закінчити цю війну з будь-яким результатом, який буде несправедливим для України.

"Ми всі повинні пам'ятати, що питання територіальної цілісності, а також будь-яка ймовірна торгівля землями не повинні винагороджувати агресора або заохочувати будь-яку майбутню агресію. Тільки сильне і справедливе рішення щодо закінчення війни буде дійсно ефективним. Будь ласка, підтримайте нас у цьому", – закликав Зеленський.

Франція відправить Україні нові Mirage, – Макрон

Французький лідер Емманюель Макрон заявив під час онлайн виступу на зустрічі Коаліції охочих, що Париж поставить Києву додаткові зенітні ракети Aster для системи протиповітряної оборони SAMP/T "найближчими днями", а також винищувачі Mirage, цитує TF1 Info.

Видання нагадує, що наразі Франція з шести обіцяних Mirage поставила три літаки.

e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
24 жовтня
20:21
Близький Схід Ємен нафта
Індія після санкцій проти нафтових компаній РФ закупила сировину з Близького Сходу й США, – Bloomberg
20:05
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація ввечері 24 жовтня
20:02
OPINION
Спроба футурології. Чиєю буде ця земля?
19:57
Оновлено
ФК "Епіцентр"
"Епіцентр" переміг "Олександрію", "Верес" та "Зоря" зіграли внічию: результати й розклад матчів 10-го туру УПЛ
19:35
Ексклюзив
Європейська площа в Одесі
Мета Росії - захоплення Одеси й для цього вони роблять дві речі, - генерал армії США Кларк
19:33
Мая Санду призначила новим премʼєром Молдови бізнесмена Александру Мунтяну, який 20 років прожив в Україні
19:17
Тетяна Чорновол
"Для мене вигадали цілий букет покарань рівня батальйону, бригади, а тепер і вище": військовослужбовиця Тетяна Чорновол після відмови від депутатства
19:12
Огляд
Яна Суворова
На момент викрадення їй було лише 19: у Росії засудили до 14 років колонії адміністраторку каналу "Мелітополь – це Україна" Яну Суворову
18:39
Суд в США висунув вбивці українки Ірини Заруцької обвинувачення: йому загрожує смертна кара
18:11
військовий квиток, мобілізація
"Електронний ТЦК": Уряд впровадив автоматичне продовження відстрочок та дозволив подавати документи на їх оформлення через ЦНАП
18:06
Ексклюзив
Військова Європа
Війна досягла того моменту, коли Європі доведеться визнати лише два сценарії, - російський опозиційний політексперт Морозов
18:00
OPINION
Туман переговорів
17:54
Ігор Терехов
Житло втратили 160 тис. людей: Терехов заявив, що збитки Харкова від агресії РФ становлять близько €10,5 млрд
17:54
мобілізація, військовий квиток
"Знепритомнів, впав і вдарився головою": Подільський ТЦК й 71 окрема єгерська бригада ДШВ прокоментували смерть чоловіка після мобілізації у Києві
17:47
Аналітика
Україна і Тайвань
Гарантії безпеки: чому Тайвань може навчити Україну і чому Україна може навчити Тайвань
17:41
Ексклюзив
зуістріч Трампа і Путіна на Алясці
Путін провоює ще 2-3 роки, навіть якщо зараз схиляється до припинення вогню, - Портников
17:31
Ексклюзив
Путін на зустрічі з Герасимовим оголошує 30-годинне великоднє перемир'я (19.04.2025)
Росія продовжуватиме бойові дії в Україні й спробує відкрити другий або навіть третій фронт, - генерал армії США Кларк
17:24
Ексклюзив
Джозефіна Джексон
Не лише ролик з порноакторкою про бетон: що таке дискримінація за ознакою статі в рекламі і скільки штрафів за це уже наклала Держпродспоживслужба
17:19
Реджеп Тайїп Ердоган
Ердоган запевнив, що Туреччина готова прийняти зустріч Трампа з Путіним "у будь-який час"
16:41
Генштаб, ЗСУ, фронт
З початку доби на фронті зафіксували 82 бої, Сили оборони відбили 24 атаки на Покровському напрямку
16:41
Оновлено
Кирило Дмитрієв
Посланець РФ Дмитрієв приїхав до США для переговорів після нових санкцій. ЗМІ пишуть, він має зустрітися з Віткоффом
16:20
Ніколас Мадуро
"Ніякої божевільної війни, будь ласка": Мадуро звернувся до Трампа на тлі розгортання військ США в Карибському басейні
16:20
Оновлено
мобілізація в Україні
У Києві після мобілізації помер чоловік: у ТЦК кажуть, що він вже служив. Що відомо про трагедію
16:03
OPINION
Маленька (не)переможна війна Трампа
16:02
Оновлено
рф атакувала Харків КАБами
Росіяни атакували Харків КАБами: пошкождено цивільне підприємство, є постраждалі
15:57
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:54
Оновлено
Катерина Райхе
Глава міненергетики Німеччині в Києві оголосила про виділення €60 млн на відновлення енергетики України
15:50
Ексклюзив
Володимир Путін
Путін вважає, що змусить Україну капітулювати шляхом деградації українського тилу, - Портников
15:48
Оновлено
Володимир Зеленський поруч із королем Великої Британії Карлом III після огляду почесної варти у Віндзорському замку
"Путін хоче гуманітарної катастрофи в Україні цієї зими": Зеленський у Лондоні зустрівся з Чарльзом ІІІ та Стармером
15:29
обстріл середмістя Херсону
Росіяни атакували середмістя Херсону із РСЗВ: 3 людини загинули, 25 поранено
15:02
ЗСУ, Сили оборони
Сили оборони відкинули ворога поблизу Кучерового Яру на Донеччині, - DeepState
14:54
Кирило Буданов
Понад 1,5 тис. жінок служать у лавах ГУР, - Буданов
14:23
російська авіабомба КАБ-500 що впала у Запорізькій області, серпень 2023-го
Росіяни вперше використали КАБи по Одещині, – ОВА
14:14
Віктор Орбан
Орбан визнав, що Угорщина шукає спосіб обійти нові санкції США проти РФ
14:01
OPINION
Війна не закінчиться, поки Трамп буде президентом
13:57
Оновлено
На Житомирщині чоловік підірвав вибуховий пристрій: 4 людини загинули, є поранені
13:35
Огляд
Шахтна пускова установка, Первомайськ, березень 1994 року
Ціна довіри світовим гарантіям: 34 роки тому Україна обрала без’ядерний шлях
13:19
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
"Путін пообіцяв приголомшливу відповідь на спроби ударів вглиб РФ": у Кремлі звинуватили Україну в небажанні переговорів
13:19
Підозрюють у ґвалтуванні 12-річних учнів та зніманні порнографії: на Київщині судитимуть педагога одного з місцевих ліцеїв
13:04
Ексклюзив
опалення
Ми маємо бути готові навіть до відключення теплоносіїв у будинках, - ексміністр палива та енергетики Плачков
Більше новин
