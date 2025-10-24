Зеленський зустрівся з королем Чарльзом та Стармером у Британії
У пʼятницю 24 жовтня президент України Володимир Зеленський втретє за рік зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ у Віндзорському замку. Також він мав діалог з премʼєр-міністром Кіром Стармером
Про це пише BBC.
Під час прибуття Зеленського до замку заграв гімн України, а також пролунав королівський салют.
Згодом на Даунінг-стріт президент України у приватному форматі зустрівся з очільником британського уряду Кіром Стармером. Очікується, що він також візьме участь у зустрічі Коаліції охочих.
Новина доповнюватиметься...
- Президент Володимир Зеленський провів зустрічі із французьким колегою Емманюелем Макроном, премʼєр-міністром Польщі Дональдом Туском, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та премʼєркою Італії Джорджею Мелоні напередодні саміту Коаліції охочих.
