Зеленський зустрівся з королем Чарльзом та Стармером у Британії

Про це пише BBC.

Під час прибуття Зеленського до замку заграв гімн України, а також пролунав королівський салют.

Згодом на Даунінг-стріт президент України у приватному форматі зустрівся з очільником британського уряду Кіром Стармером. Очікується, що він також візьме участь у зустрічі Коаліції охочих.

Новина доповнюватиметься...