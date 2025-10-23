Обговорили посилення ППО й захист енергетики: Зеленський провів зустрічі з Макроном і Туском

Про це Зеленський повідомив у telegram.

"Скоординували позиції напередодні зустрічі коаліції охочих. Зараз той час, коли є шанс закінчити війну та зупинити Росію. Для цього потрібно продовжувати посилення тиску на РФ, збільшувати підтримку України та закінчити напрацювання гарантій безпеки", – зазначив президент.

Зеленський уточнив, що розмовляв із Макроном про наслідки атак РФ, посилення української ППО й енергетики.

"У фокусі уваги й оборонна співпраця, конкретні рішення, які можуть зміцнити Україну", – додав він.

Водночас з польським премʼєром Дональдом Туском український лідер порушив питання спільних оборонних проєктів та використання інструменту SAFE.

"Розповів про російські повітряні атаки на енергетику України. Українське небо потребує додаткового захисту. Від цього залежить і безпека повітряного простору всієї Європи. Торкнулися питання військової підтримки України. Наша країна зацікавлена в інвестиціях польських компаній в український ОПК", – сказав Зеленський.