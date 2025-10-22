Ціни на електроенергію для населення залишаться незмінними під час цього опалювального сезону, - Свириденко
Під час цього опалювального сезону ціни на електроенергію для населення залишаться незмінними. Українці й надалі платитимуть 4,32 грн за кВт⋅год
Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
"Уряд продовжив дію ПСО на електроенергію до 30 квітня 2026 року. Це означає, що під час опалювального сезону громадяни й надалі платитимуть 4,32 грн за кВт⋅год", - зазначила Свириденко.
Вона також додала, що зберігається і пільгова ціна для споживачів з електроопаленням.
"Так, за обсяг споживання до 2000 кВт⋅год на місяць діятиме ціна– 2,64 грн за кВт⋅год., а за споживання понад встановленого ліміту ціна – 4,32 грн за кВт⋅год", - зауважила прем'єр-міністерка.
Читайте також: У Міненерго запевнили, що опалювальний сезон розпочнеться планово, але не все так просто. Еспресо розібралося, чи можуть увімкнути опалення раніше, якщо похолодає, і як рахуватимуть субсидії
Вона наголосила, що "це частина комплексної програми підтримки українців узимку".
- Раніше Кабмін заборонив відключати електроенергію та газопостачання боржникам на прифронтових територіях.
