У Міненерго запевнили, що опалювальний сезон розпочнеться планово, але не все так просто. Еспресо розібралося, чи можуть увімкнути опалення раніше, якщо похолодає, і як рахуватимуть субсидії

Інформація про скорочення термінів опалювального сезону і перенесення його початку на 1 листопада схвилювала українців, які мають центральне опалення. Також стурбувались ті, хто має індивідуальне опалення і вже обігріває помешкання, розраховуючи на субсидії на опалювальний сезон. У Міненерго інформацію про скорочення опалювального періоду назвали фейком, хоча в урядовій постанові терміни "опалювального періоду" таки скоротили. То що ж, власне, відбувається і на що розраховувати споживачам?

У Міненерго запевняють, що опалювальний сезон залежатиме від погоди

"У мережі активно поширюються хибні дані про дату початку опалювального сезону. Постанова уряду про покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку газу, де вказана дата 1 листопада 2025 року, не має жодного стосунку до фактичного запуску опалення в будинках. Умови ПСО передбачають продовження фіксації цін на природний газ для населення після 31 жовтня 2025 року до 31 березня 2026 року (вони умовно названі "опалювальний період"). Це суто технічна термінологія для вірного визначення умов в період постачання природного газу", – пояснюють в Міненерго.

У Міністерстві запевняють, що опалювальний сезон почнеться планово.

"Нагадуємо, що рішення про початок та закінчення опалювального періоду ухвалюють органи місцевого самоврядування самостійно. Тепло дають з урахуванням середньодобової температури регіону, якщо вона тримається нижче +8 С градусів понад 3 доби", – запевняють у Міненерго.

Містам може не вистачити дешевого газу, аби подати тепло у квартири

Насправді з цим опалювальним періодом не все так просто. У 2022 році Кабінет міністрів ухвалив постанову "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам". Вона фактично зобов’язує Нафтогаз постачати газ для підприємств теплокомуненерго та бюджетних організацій газ за спеціальними цінами. Однак цей газ не безлімітний. Обсяги постачання газу на умовах ПСО визначають для кожного підприємства ТКЕ окремо. Зрозуміло, що на опалювальний період такі обсяги будуть більшими. І якщо у попередньому сезоні опалювальний період для ПСО тривав з 1 вересня 2024 до 30 квітня 2025, то цьогоріч міжопалювальний період триває до 31 жовтня, а опалювальний – з 1 листопада до 31 березня.



"Насправді, ніхто не забороняє містам вмикати опалення тоді, коли вони вважають за потрібне, питання лише у вартості газу. Той газ, який не входить у ліміти ПСО, доведеться купувати за ринковою ціною – це орієнтовно 16,3 тис. грн за тис. кубометрів", – каже експерт Олег Попенко.

За його словами, відтермінування початку опалювального сезону на пів місяця може дати в масштабах країни економію у 300 – 500 млн кубометрів газу.

Про замалі ліміти газу для початку повноцінного опалювального сезону уже заявив міський голова Львова Андрій Садовий. За його словами, ліміт газу для Львова на жовтень – 8 млн кубометрів, тоді як для повноцінного початку опалювального сезону місту треба ще 10 млн. Тому тепло почали подавати лише у школи, дитсадки та лікарні.

Чи вплине це на призначення субсидій

Як пояснили Еспресо у Пенсійному фонді, призначення субсидій регулюється двома постановами – № 848 та № 409. У жодну з них зміни не торкнулись. Тому житлові субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком на опалювальний сезон розраховується з 1 жовтня по 30 квітня. Тож уже за цей місяць люди отримають субсидію на опалювальний сезон.

Для населення, яке має індивідуальне опалення, також нічого не змінюється. Вони можуть вмикати опалення тоді, коли вважають за необхідне, та отримуватимуть газ за спеціальними цінами. Зокрема, клієнти Нафтогаз отримуватимуть газ по 7,96 грн за кубометр до 30 квітня 2026 року.