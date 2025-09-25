Уряд запровадив мораторій на відключення світла та газу боржникам на прифронтових територіях
Кабмін заборонив відключати електроенергію та газопостачання боржникам на прифронтових територіях
Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
За її словами, профільні органи отримали доручення підготувати плани заходів для стабільного проходження опалювального сезону — з урахуванням викликів у прифронтових регіонах.
"Постачання світла і газу має бути безперебійним, тому відключення за борги, які накопичилися під час воєнного стану, є неприпустимими. Уряд надав відповідне доручення", - сказала Свириденко.
Метою такого рішення вона назвала гарантування стабільної роботи енергетичної інфраструктури взимку та забезпечення світлом і теплом людей, незалежно від атак росіян.
- 25 вересня Юлія Свириденко повідомила, що Кабмін працює над захистом на прифронтових територіях основних доріг-артерій антидроновими сітками.
- Біла Церква
