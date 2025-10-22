Коаліція охочих готується до зустрічі в Лондоні: над чим працюватимуть європейські лідери разом із союзниками
Цієї п’ятниці, 24 жовтня, у Лондоні відбудеться чергова зустріч Коаліції охочих, формату, започаткованого у Парижі на початку 2025 року з ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона
До нього входять 35 держав, включно з Україною, Великою Британією, США та Австралією. Хто і як (особисто чи дистанційно) доєднається до зустрічі цього разу, поки невідомо, утім радники французького президента зазначають, що склад коаліції не змінився.
Напередодні, 21 жовтня, радники з Єлисейського палацу повідомили про фокус на посиленні тиску на Росію, узгодженні гарантій безпеки для України та координації оборонних ініціатив ЄС.
Новий пакет санкцій і "позика на відновлення"
Підготовка 19-го пакета санкцій проти Росії фактично завершена, зазначається у пресрелізі Ради з питань закордонних справ Європейського союзу. Його ухвалення очікується вже цього тижня в рамках Коаліції охочих.
Пакет передбачає заборону імпорту скрапленого природного газу, нові обмеження для так званого "тіньового флоту", який обходить ембарго через треті країни, а також санкції проти підприємств і посередників, що сприяють обходу обмежень.
Паралельно триває робота над механізмом "позики на відновлення" (Reparation loan), яка дозволить використовувати прибутки від заморожених російських активів, розміщених у європейських банках.
Йдеться не про конфіскацію, а про тимчасову мобілізацію доходів для фінансування відбудови України та зміцнення її оборонної спроможності.
Єлисейський палац підкреслює, що ці заходи мають ґрунтуватися на міжнародному праві, із розподілом ризиків між партнерами G7 і пріоритетом для європейської оборонної промисловості.
Читайте також: Новий оборонний альянс в Європі?
"Стіна дронів" і європейська оборонна координація
Під час обговорення проєкту "Defence 2030" у Парижі наголосили, що ініціативу "Drone Wall" ("Стіна дронів") розглядають не як фізичний бар’єр, а як мережу інтегрованих антидронових систем, спільних розробок і навчань, здатних реагувати на сучасні загрози.
Європейські структури зосереджують зусилля на п’яти напрямках:
- протиповітряна та протиракетна оборона;
- системи артилерії й боєприпасів;
- кібер- і радіоелектронна боротьба;
- дрони та антидрони;
- військова мобільність і космічні спостереження.
Припинення вогню лише на лінії бойового зіткнення
У Єлисейському палаці підтвердили спільну позицію, зафіксовану в декларації лідерів ЄС і союзних країн, серед підписантів якої Франція, Велика Британія, Німеччина, Італія, Польща, Норвегія, Фінляндія, Португалія, Данія та Єврокомісія: "Міжнародні кордони не можуть бути змінені силою".
Водночас Париж уточнює: будь-яке припинення вогню можливе лише на основі поточної лінії бойового зіткнення.
Це, за словами французьких радників, технічне, а не політичне формулювання як спосіб зафіксувати статус-кво без визнання змін територій.
Ідея полягає у зупиненні бойових дій, не поступаючись принципом територіальної цілісності України.
Читайте також: Найімовірніший сценарій: затяжна війна
Енергетична безпека як частина оборони
ЄС погодив поступову відмову від російського газу до 2028 року, тоді як імпорт нафти вже скоротився до менш ніж 3% від рівня 2022 року.
Попри це, російський газ усе ще становить близько 13% енергетичного імпорту ЄС, що дорівнює понад 15 мільярдам євро на рік.
Це вважається ключовою вразливістю європейської безпеки, яку країни прагнуть усунути через:
- спільні закупівлі енергоносіїв і координацію резервних потужностей;
- інвестиції у відновлення та модернізацію електромереж;
- розвиток екологічних джерел енергії: сонячної, вітрової, водневої та біометанової генерації;
- підтримку енергетичної стійкості України шляхом створення спільного європейсько-українського енергетичного хабу.
Як зазначили в Єлисейському палаці: зменшення залежності від російських ресурсів є стратегічною складовою безпеки ЄС.
Два напрями безпекових гарантій
Париж продовжує підтверджувати дворівневу модель підтримки України:
- Зміцнення Збройних сил України: постачання зброї, навчання, фінансування, підготовка до зими.
- Підготовка багатонаціональної сили другого ешелону, яка може виконувати стабілізаційні або миротворчі функції після припинення вогню.
На думку європейських лідерів, саме таке збалансоване втручання має забезпечити реальну присутність союзників у полі безпеки, але не переходячи до прямої конфронтації з Москвою.
"Ми не визнаємо змін кордонів, але мусимо зупинити вогонь"
Ця теза стала головним дипломатичним сигналом Парижа напередодні саміту в Лондоні. Єлисейський палац наголошує: Європа прагне зупинити війну, посилюючи політичний, економічний і військовий тиск, але діючи в межах міжнародного права.
Спеціально для Еспресо
Про авторку. Альбіна Чеперис, журналістка й комунікаційниця
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.5 Купівля 41.5Продаж 41.98
- EUR Купівля 48.24Продаж 48.89
- Актуальне
- Важливе