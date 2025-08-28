Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
OPINION

Новий оборонний альянс в Європі?

Альбіна Чеперис
28 серпня, 2025 четвер
20:00
Погляд

29 серпня в Тулоні Емманюель Макрон та Фрідріх Мерц співголовуватимуть у засіданні, де майже двадцять міністрів двох країн обговорюватимуть питання, які визначають майбутнє ЄС

Зміст

Про зустріч йдеться у пресреліз Єлисейського палацу 

Поки у Вашингтоні переговори Дональда Трампа про мир з Росією заходять у глухий кут, а сам американський президент радше відтягує час для Кремля, у Європі дедалі частіше і чіткіше звучить: власна безпека має бути у власних руках. Ілюзії остаточно зламані — і для України, і для Європейського Союзу.

Франко-німецька Рада оборони та безпеки, яка 29 серпня збере міністрів закордонних справ та оборони на чолі з президентом Франції та канцлером Німеччини, може стати моментом істини для Європи. Цей формат дозволить Парижу і Берліну координувати дії з ключових питань зовнішньої політики та обговорити поглиблення оборонно-промислової співпраці з метою побудови більшої стратегічної близькості.

Поки у Вашингтоні Дональд Трамп розігрує роль нейтрального посередника, уникаючи рішень, що могли б реально стримати Кремль, у Європі дедалі чіткіше звучить інше розуміння: безпека континенту має стати справою самих європейців.

Ілюзії зникли

У 2022 році українці сподівалися на НАТО, європейці — на США. Здавалося, достатньо порушити питання в ООН чи закликати Альянс закрити небо — і війна зупиниться. Реальність виявилася іншою: це довга війна на виснаження, з підтримкою союзників, але з численними втратами українців.

Напередодні обрання Трампа європейці вірили в його "суперсилу" зупинити Путіна. Сьогодні стало очевидно: Трамп не став тією фігурою, яка стримує Кремль, а швидше — людиною, що дозволила йому виграти час.

Видається, в Європі зрозуміли, що час діяти — стати більш самостійними, повноцінними й автономними.

Читайте також: В Європі є лише одна армія, яка знає, як воювати – і це українська

Чому саме зараз

Ще у березні 2025 року, на саміті так званої "коаліції охочих", звучало питання: навіщо створювати окремий оборонний союз, коли є НАТО? Тоді лідерам здавалося, що головне — "переманити" на свій бік Трампа, і сенсу у паралельних структурах не було.

Але зараз ситуація змінилася. 

Після зустрічі на Алясці з Путіним та з європейськими лідерами у Вашингтоні, Трамп офіційно визнав свою роль лише як нейтрального посередника. І саме це стало переломним моментом: сенс створювати власні механізми з’явився.

Тулон: момент істини для Парижа і Берліна

Звичайним громадянам може здаватися, що мова йде про чергову дипломатичну зустріч. Насправді ж ідеться про крок, який може змінити архітектуру безпеки в Європі.

29 серпня в Тулоні Еммануель Макрон та Фрідріх Мерц співголовуватимуть засідання, де близько двадцяти міністрів двох країн обговорюватимуть питання, які визначають майбутнє ЄС:

  • конкурентоспроможність та промисловість,
  • енергетика та зелений перехід,
  • цифровий суверенітет,
  • і ключове — спільні оборонні проєкти.

Чи стане ЄС альтернативою НАТО?

Французькі президенти говорять про "Європу оборони" ще з 2017 року. Але тоді цю ідею розмивали скепсис країн Балтії, Польщі та навіть Італії. Сьогодні ж умови інші: війна в Україні довела, що відкладати рішення небезпечно.

Але скоріше це не "відокремлення" від НАТО, а додаткова гарантія, що у разі різкої зміни курсу Вашингтона ЄС не залишиться беззахисним. Ініціатива — це радше підстрахування на випадок політичної турбулентності у США. Адже поки в Демократичній партії немає яскравого лідера, а політика Дональда Трампа перетворює переговори з Кремлем на затягування часу, у Європи зростає потреба в автономній безпеці. І саме це може стати головною спадщиною Тулонського формату. 

Висновок

Україна сьогодні виборює право на існування. Європа тим часом бореться за право на власну стратегічну незалежність.

Тулон може стати моментом, коли Європа зробить перший крок до власного оборонного альянсу. Але цей крок варто сприймати не як "розрив із НАТО", а як підстрахування на випадок, якщо Америка відвернеться. Чи стане ця подія справжньою точкою відліку, чи лише черговим символом — побачимо зовсім скоро.

Спеціально для Еспресо

Про авторку. Альбіна Чеперис, журналістка й комунікаційниця

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.

