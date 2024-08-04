"Наче зірвалися з ланцюга": DeepState повідомив про важку добу на Покровському напрямку

Про це повідомляє DeepState.

"Вкрай важка доба на Покровському відтинку. Ворог наче зірвався з ланцюга", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі штурмові дії тривають північніше Желанного. Крім того, ворог має тактичний успіх східніше села і здійснює спробу обійти його.

"Даний маневр ставить під загрозу угрупування Сил оборони на східному березі річки Вовча", - припускають аналітики.

Водночас ворог продовжує штурмувати Желанне із заходу та вже перебуває на околицях Сергіївки. Також окупанти штурмують Іванівку та з півдня хочуть обійти Лисичне.

За даними аналітиків, у попередні дні значна частина атак РФ була відбита, натомість противник підтягнув у суботу свіжі штурмові загони з Очеретиного, який є головним хабом для окупантів.