"Наче зірвалися з ланцюга": DeepState повідомив про важку добу на Покровському напрямку
Російська окупаційна армія не полишає спроб атакувати позиції Сил оборони на Покровському напрямку. Аналітики DeepState повідомляють про "вкрай важку" добу
Про це повідомляє DeepState.
"Вкрай важка доба на Покровському відтинку. Ворог наче зірвався з ланцюга", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі штурмові дії тривають північніше Желанного. Крім того, ворог має тактичний успіх східніше села і здійснює спробу обійти його.
"Даний маневр ставить під загрозу угрупування Сил оборони на східному березі річки Вовча", - припускають аналітики.
Водночас ворог продовжує штурмувати Желанне із заходу та вже перебуває на околицях Сергіївки. Також окупанти штурмують Іванівку та з півдня хочуть обійти Лисичне.
За даними аналітиків, у попередні дні значна частина атак РФ була відбита, натомість противник підтягнув у суботу свіжі штурмові загони з Очеретиного, який є головним хабом для окупантів.
- Від початку доби 4 серпня на фронті відбулося 70 бойових зіткнень. Росіяни атакують на десяти напрямках, найактивніше - на Покровському.
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