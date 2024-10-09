Наприкінці жовтня армія РФ може сконцентруватись на Покровську, - військовослужбовець ЗСУ Фірсов

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Покровську буде дуже тяжко. Нам ні в якому випадку не слід розслаблятись. Зараз ми спостерігаємо, що противник продовжує концентруватись трохи нижче від Покровська. Зокрема, Селидове, Вугледар та Курахове. Там вони хочуть розгортати активні бойові дії. Тому так сталось, що бойові дії на Покровському напрямку трішки вщухли. Втім, я вважаю, що наприкінці жовтня, на початку листопада, ворог повернеться безпосередньо до Покровська. Це не будуть лобові атаки. Армія РФ, гадаю, спробує обійти й оточувати місто", - пояснив Фірсов.

Військовослужбовець наголосив, що Сили оборони мають завдати величезних втрат противнику на Покровському напрямку.

"Нашою ж головною задачею є встояти й завдати ворогу величезних втрат. Я вже давно говорив, що хоча ми й втратили Бахмут, але бої за місто призвели до того, що російська ПВК Вагнера була повністю знищена там. Відповідно це призвело й до внутрішньополітичних проблем в Росії. Під Авдіївкою було знищено від 12 тис. особового складу армії РФ. Відповідно така ж задача стоїть і зараз перед нашими підрозділами", - додав він.