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Від початку доби на фронті відбулося 99 боєзіткнень: найбільше ворожих атак на Покровському та Курахівському напрямках

Ольга Бабишена
8 жовтня, 2024 вiвторок
17:21
Війна з Росією на фото: ЗСУ

На російсько-українському фронті від початку доби вівторка, 8 жовтня, відбулося 99 бойових зіткнень: ворог найбільш активний на Покровському та Курахівському напрямках

Зміст

Про це інформує Генштаб у зведенні станом на 16:00. 

Протягом доби від російських атак постраждала низка населених пунктів Сумської та Чернігівської областей. Так, під ударами авіації опинились Яструбине, Павлівка, Тур’я, Хотінь, Кіндратівка. Також противник завдав одного авіаційного удару по території Курської області, застосувавши один КАБ. 

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку російські окупанти три рази здійснювали штурми оборонних рубежів українського війська в районах Вовчанська та Стариці. Також противник скинув авіабомбу в районі Малих Проходів.

На Куп’янському напрямку противник вісім разів активно йшов на позиції наших підрозділів у районах Синьківки, Степової Новоселівки, Лозової та Кругляківки, шість із цих боєзіткнень тривають. Українські воїни стійко тримають оборону. 

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила десять атак на позиції українців поблизу Макіївки, Греківки, Новосадового та Діброви. Сім боєзіткнень завершилися без успіху для противника, ще три - тривають. Крім того, ворог завдав удару некерованими авіаційними ракетами в районі Серебрянського лісництва.

На Сіверському напрямку поблизу населеного пункту Івано-Дар’ївка оборонці української землі відбили атаку окупаційної армії.

На Краматорському напрямку загарбники здійснюють три штурми позицій нашого війська поблизу Калинівки, Часового Яру та Ступочок. Дві атаки ворога відбито, одна - триває.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, зосередив свої зусилля в районах Торецька та Неліпівки, де відбулось вісім боєзіткнень, сім із цих атак досі тривають. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже 19 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Суха Балка, Новоторецьке, Промінь, Сухий Яр, Лисівка, Крутий Яр, Новогродівка та Селидове. Сили оборони стримують натиск та на даний час відбили 12 атак противника, сім атак – ще  тривають. Втрати ворога уточнюються.

Продовжуються бої поблизу Цукуриного, Новоселидівки, Гірника, Максимільянівки, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки, Антонівки та Водяного на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, у цьому районі за сьогоднішній день вже відбито 14 із 24 атак окупаційної армії. Точаться запеклі бої.

На Времівському напрямку противник чотири рази йшов на штурм позицій наших підрозділів неподалік Богоявленки. Триває одне боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку окупанти двічі атакували наші підрозділи поблизу Роботиного та в напрямку Новоданилівки. Також терористична армія обстріляла  некерованими авіаційними ракетами Лобкове. 

На Придніпровському напрямку загарбники не полишають спроб вибити наші підрозділи з займаних позицій. Так, за сьогодні вони здійснили три атакувальні дії, на даний час два боєзіткнення продовжуються. 

  • За минулу добу 7 жовтня російська окупаційна армія втратила 1340 військових, засіб ППО та десятки одиниць своєї техніки. 
Теги:
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
Військові новини
Покровськ
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