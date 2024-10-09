Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1150 військових, 19 артсистем і 31 БПЛА
Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні в Україні втратила щонайменше 1150 військових. Українські сили ліквідували 19 артилерійських систем і 31 безпілотник ворога
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.10.24 орієнтовно становили:
- особового складу – близько 664 120 (+1150) осіб;
- танків – 8944 (+4) од.;
- бойових броньованих машин – 17751 (+11) од.;
- артилерійських систем – 19222 (+19) од.;
- РСЗВ – 1223 (+0) од.;
- засоби ППО – 973 (+0) од.;
- літаків – 369 (+0) од.;
- гелікоптерів – 328 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16718 (+31).;
- крилатих ракет – 2618 (+0).;
- кораблів /катерів – 28 (+0) од.;
- підводних човнів – 1 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26240 (+55) од.;
- спеціальної техніки – 3385 (+12).
У Генштабі додали, що дані уточнюються.
- На російсько-українському фронті від початку доби вівторка, 8 жовтня, відбулося 142 бойових зіткнень: ворог найбільш активний на Покровському та Курахівському напрямках.
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