Напружена ситуація в районі Авдіївки: ворог тисне по всій лінії фронту, - співзасновник DeepState Погорілий

Про це повідомив співзасновник та аналітик проєкту DeepState Роман Погорілий в етері Еспресо.

"Абсолютно весь відтинок в районі Авдіївки, від Архангельського до Карлівки, перебуває під активною діяльністю з боку ворога. Вони тиснуть по всій цій лінії, в різних населених пунктах по-різному. В росіян були просування від Очеретиного по залізниці. Вони там теж постійно лізуть. Також були просування в районі Карлівки, де окупанти за допомогою піхоти, навіть по декілька осіб, але пробують закріплятися, ховатися", - зазначив він.

В районі Авдіївки росіяни стягнули декілька десятків тис. особового складу, каже Погорілий.

"Окупанти постійно тиснуть в районі Соколу, і ми бачимо, що вони вже дійшли до Євгенівки, де продовжують розвивати свій успіх. Там ускладнюється ситуація, так як вони побачили можливості далі просуватися. Росіяни туди стягують більше сил, активізовують їх для подальшого просування. Всі ці спроби атакувати відбуваються без перестану. Все це відбувається з вогневою підтримкою з боку техніки, авіації, артилерії. Тому там зараз тривають дуже активні бої", - сказав він.

Не вдається зупинити просування та стабілізувати фронт на цьому напрямку через величезну кількість росіян, каже аналітик проєкту DeepState: "У співвідношенні людських ресурсів, техніки та засобів ураження вони мають перевагу. Навіть якщо говорити про засоби ураження, вони витрачаються на величезну кількість піхоти, яка лізе без перестанку. Це один з основних чинників, які треба враховувати".