Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Від початку доби на фронті відбулося 90 боєзіткнень. Росіяни нарощують темпи наступу на Донеччині

Від початку доби на фронті відбулося 90 боєзіткнень. Росіяни нарощують темпи наступу на Донеччині

3 липня, 2024 середа
17:03
Війна з Росією Десантно-штурмові війська ЗСУ, віцськові

Від початку доби 3 липня на фронті відбулося 90 бойових зіткнень. Найбільша кількість штурмів на Покровському напрямку

Зміст

Про це повідомляє Генштаб станом на 16:00.

Ворожі обстріли України

Сьогодні зранку противник завдав удару трьома крилатими ракетами наземного базування "Іскандер-К", чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 та п'ятьма ударними БпЛА типу Shahed.
Основний напрямок удару – Дніпропетровщина.
Силами та засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил збито 11 повітряних цілей: крилату ракету «Іскандер-К»; чотири керовані авіаційні ракети Х-59; п'ять ударних БпЛА типу Shahed та БпЛА оперативно-тактичного рівня Орлан-10.

Від початку доби ворог продовжує нарощувати темпи наступальних дій на Донеччині. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла, і перевищує 90. Українські захисники впевнено стримують натиск російських окупаційних військ та завдають ворогу значних втрат.

Прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей продовжують потерпати від цинічних артилерійських обстрілів з території російської федерації. Від вогню ствольної артилерії та РСЗВ постраждали райони населених пунктів Дмитрівка, Таратутине, Миропільське, Гірськ, Нововасилівка, Стара Гута, Чуйківка. Крім цього, окупанти проводять диверсійно-розвідувальну діяльність.

Ситуація на основних напрямках фронту 3 липня

Разом з тим, під постійним бомбардуванням перебуває Харківщина.   Сьогодні, зі сторони Бєлгорода (РФ) та Шебекіного (РФ), терористи завдали авіаційних ударів КАБами по районах населених пунктів Липці, Малі Проходи, Нескучне, Слобожанське. Водночас  відбито шість ворожих атак у районі Вовчанська та Липців.

На Куп’янському напрямку противник два рази безуспішно штурмував оборонні рубежі наших підрозділів у районі Стельмахівки. Задіював для підтримки авіацію - вдарив КАБами в районах населених пунктів Борова та Піщане. Українські воїни стійко тримають оборону. На даний час триває одне бойове зіткнення.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 19 атак на позиції українців поблизу Невського, Макіївки, Греківки, Тернів та у Серебрянському лісі. Десять боєзіткнень завершилися без успіху для противника, ще дев’ять - тривають.

Ворог продовжує шукати слабкі місця в нашій обороні на Сіверському напрямку. Поблизу Виїмки оборонцями української землі відбито одну атаку противника.

На Краматорському напрямку окупанти здійснюють чотири штурми позицій нашого війська поблизу Калинівки. Бої тривають.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилась до 12. Ворог, за підтримки авіації, концентрує свої зусилля на спробах просунутись у бік Білої Гори, Торецька, Деліївки, Північного та Нью-Йорка. Триває три бойових зіткнення.

На Покровському напрямку найбільша кількість протистоянь. З початку доби окупанти здійснили вже 19 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Прогреса, Євгенівки, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Калинового. Сили оборони стримують натиск та відбили 13 атак, шість боєзіткнень – ще тривають.

На Курахівському напрямку наші захисники відбили 11 атак ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки.

На Времівському напрямку відбито два ворожих штурми неподалік Водяного та Урожайного. Окупанти застосували КАБи та некеровані авіаційні ракети в районах Времівки та Старомайорського.

На Гуляйпільському напрямку мала місце одна безуспішна спроба атаки, в районі Чарівного.

Ситуація на Оріхівському напрямку загострилася. З початку доби українські воїни відбили дві атаки в районах Новоандріївки та Роботиного. Сім атак противника в районах Новоданилівки, Щербаки та Роботиного тривають. Також противник задіяв авіацію у районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку ворог теж безуспішно двічі атакував наших оборонців поблизу Кринок. Райони населених пунктів Козацьке, Тягинка, Бургунка та Шляхове зазнали ударів КАБами.

  • Протягом минулої доби, 2 липня, на фронті було зафіксовано 158 бойових зіткнень. Найбільше атак російських окупантів Силам оборони України вдалося відбити на Покровському напрямку
  • Протягом минулої доби, 2 липня, українські захисники ліквідували щонайменше 1180 окупантів. Крім того, російські загарбники втратили 16 танків і 57 артилерійських систем
Теги:
Україна
військові
російська армія
Луганщина
Краматорськ
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
Запорізька область
Харківщина
Військові новини
Куп'янськ
Лиман
Покровськ
Читайте також:
2 липня, 2024 вiвторок
"Зеленська купила спорткар за гроші з допомоги США": фейки та маніпуляції світових ЗМІ за 2 липня
армія КНДР
2 липня, 2024 вiвторок
"Підземна війна": майор ЗСУ Чечеринда про можливу небезпеку від інженерних бригад КНДР на фронті
Марія Яремчук
2 липня, 2024 вiвторок
Співачка Марія Яремчук відреагувала на повідомлення в ЗМІ, що народила дитину від Олександра Пономарьова 
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.55
    Купівля 40.55
    Продаж 41.07
  • EUR
    Купівля 43.52
    Продаж 44.24
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
3 липня
18:04
OPINION
Вадим Денисенко
Чому Орбану можна викручувати руки?
18:01
поїзд №143/146 Чоп - Будапешт - Відень
Укрзалізниця змінила час відкриття онлайн-продажів на міжнародні поїзди
17:57
Бартол Франьїч
"Шахтар" близький до трансферу футболіста з топ-чемпіонату
17:50
Ексклюзив
Запуск ворожого дрону "Орлан-10"
"Онлайн бачення" ворога дозволяє йому завдавати удари: Defense Express про обстріли летовищ на Полтавщині
17:47
Олег Синєгубов
Модифіковані росіянами ФАБ-500 дістають до будь-якої точки Харкова, - Синєгубов
17:47
ООН
В ООН заявили про "жахливі втрати серед мирних жителів" України за весну 2024 року
17:33
Микола Тищенко, суд
Чому Єрмак розсердився на Тищенка
17:28
електроенергія
В Укренерго назвали причину зниження імпорту й аварійної допомоги з енергосистем сусідніх країн
17:19
На фото: Маша Єфросиніна
Маша Єфросиніна поділилася, після чого почалася криза в стосунках з чоловіком 
17:19
НАЗК
НАЗК підозрює ексзаступника генпрокурора у незаконному збагаченні на майже 29 млн грн
17:17
Лукашенко
Білорусь покинули 11 російських гелікоптерів, - "Гаюн"
17:16
Оновлено
Росіяни КАБами атакували Харків: поранено 6 людей, серед них 8-річний хлопчик
17:10
"Світла не буде": в Укренерго попередили про роботу шахраїв
17:10
на фото наслідки обстрілу Торецька
Під Торецьком РФ атакувала евакуаційне авто парамедиків поліції, є поранені
17:03
Оновлено
Путін 3 линя прибув до Астани
Путін прибув до Астани на саміт ШОС та зустрівся з Ердоганом та Сі Цзіньпіном
16:58
вуличне освітлення
В Укренерго розповіли, коли для споживачів можуть послабити графіки відключень світла
16:53
Володимир Зеленський та Джо Байден
"США зробили все, щоб не допустити переговорів з РФ": фейки та маніпуляції іноземних ЗМІ за 3 липня
16:46
Олаф Шольц
ФРН не підтримає припинення вогню, яке означатиме капітуляцію України, – Шольц
16:35
Роберт Таун
Помер оскарівський лауреат, сценарист фільмів "Китайський квартал" і "Місія нездійсненна" Роберт Таун
16:33
безпілотник, дрон
Росіяни атакували дроном село у Запорізькій області та вбили чоловіка
16:32
Саміт миру. Володимир Зеленський
Китай може зіграти величезну роль у закінченні війни в Україні, - Зеленський
16:31
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Атака на Сирського та Залужного. Як Марʼяна Безугла стала інструментом розправи Банкової зі ЗСУ
16:28
ОБСЄ
РФ вирішила тимчасово припинити участь у Парламентській асамблеї ОБСЄ
16:23
Валентин Рубчинський
"Динамо" оголосило про трансфер головного таланта "Дніпра-1"
16:05
імпорт електроенергії
Найбільший меткомбінат України просить уряд переглянути норму про імпорт 80% електроенергії: причина
16:00
Ексклюзив
Українці
Тенденції тривожні, але некритичні: КМІС про сприйняття українцями рівня єдності суспільства
16:00
OPINION
Олександр Паращій
Якими бувають дефолти?
15:57
Нетверезі російські військові вбили чоловіка та жорстоко побили жінку: родина прямувала з ТОТ Херсонщини до Криму
15:56
Оновлено
Ураження ракетного корабля РФ "Сєрпухов": у ГУР та легіоні "Свобода Росії" розповіли деталі спецоперації
15:49
Володимир Зеленський
Зеленський заявив, що "потенційно готовий" зустрітися із Трампом, щоб вислухати його "мирний план"
15:49
Одноразовий посуд, соломинки для напоїв: Україна планує заборонити обіг деяких пластикових виробів
15:36
Оновлено
Атака по Дніпру 3 липня: загинули 5 людей, кількість постраждалих зросла до 47
15:32
лісова пожежа
Згорілий ліс на Донеччині планують використати для фортифікаційних споруд ЗСУ
15:31
Вовчанськ
СБУ оголосила підозру ексмеру Вовчанська, який під час окупації міста співпрацював з росіянами
14:56
Маріуполь
У Маріуполі росіяни демонтували дитячий табір, знищивши всі дерева й будівлі на території, - міська рада
14:54
Оновлено
Йост Кляйн, представник Нідерландів на Євробаченні-2024
На Євробачення-2025 запросили дискваліфікованого Йоста Кляйна з Нідерландів: яку країну він може представляти
14:53
Ексклюзив
Карта бойових дій: Часів Яр
ЗСУ довелося відійти: DeepState про ситуацію у мікрорайоні "Канал" у Часовому Яру
14:39
виробництво безпілотників для ЗСУ
У Чехії стартувало виробництво безпілотників для ЗСУ
14:22
Микола Тищенко, суд
Апеляційний суд відмовився змінити запобіжний захід нардепу Тищенку
14:15
Партизани розвідали госпіталь у Ставрополі, куди росіяни масово звозять поранених військових із Донеччини
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV