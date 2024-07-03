Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Українські захисники за добу відбили понад 50 атак росіян на Покровському напрямку, - Генштаб

Українські захисники за добу відбили понад 50 атак росіян на Покровському напрямку, - Генштаб

3 липня, 2024 середа
08:44
Війна з Росією Снайпер ЗСУ

Протягом минулої доби на фронті було зафіксовано 158 бойових зіткнень. Найбільше атак російських окупантів Силам оборони України вдалося відбити на Покровському напрямку

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 08:00 3 липня.

За вчора агресор завдав по позиціях наших військ та населених пунктах два ракетних удари (із застосуванням двох ракет), 45 авіаційних ударів (залучив 67 КАБів), здійснив понад три тисячі обстрілів, 81 з них - із реактивних систем залпового вогню.

Також росіяни завдавали авіаційних ударів зокрема в районах населених пунктів Малі Проходи, Липці, Веселе, Нескучне, Тихе, Вовчанські Хутори, Стариця, Сотницький Козачок, Синьківка Харківської області; Райгородок, Спірне, Нью-Йорк, Велика Новосілка, Катеринівка та Одрадне Донецької області; Марфопіль на Запоріжжі; Інгулець, Миколаївка і Токарівка Херсонської області.

Тим часом минулої доби авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили склад боєприпасів; два засоби ППО, артилерійську систему, пункт управління і шість районів зосередження особового складу та ОВТ.

Ситуація на фронті по напрямках

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії за підтримки авіації, загалом тут відбулося вісім бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ і Глибоке.

На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу склала 13. Сили оборони відбивали атаки противника в районах Синьківки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині. Основні зусилля ворог прикладав у районі Синьківки - там відбулося близько 80 відсотків від усіх протистоянь на напрямку.

На Лиманському напрямку наші війська стали на заваді 18 атакам окупантів в районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Невське Луганської області і Терни на Донеччині.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито п'ять атак в районах Івано-Дар’ївки, Спірного та Виїмки Донецької області.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили 14 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Кліщіївки, Калинівки, Іванівського і Часового Яру Донецької області.

На Торецькому напрямку агресор значно активізувався - вчиняв 32 атаки, зокрема, у районах населених пунктів Торецьк, Північне, Південне, Залізне та Нью-Йорк на Донеччині.

На Покровському напрямку наші оборонці відбивали 51 атаку окупантів поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Новоселівка Перша, Лозуватське, Яснобродівка, Макарівка, Калинове, Пантелеймонівка і Уманське Донецької області. Основні зусилля ворог концентрував у районі Новоолександрівки - провів там понад половину своїх атак.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Георгіївка, Красногорівка і Парасковіївка, де ворог 10 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку противник здійснив три штурми наших позицій в районах Водяного та Костянтинівки Донецької області.

На Оріхівському напрямку відбулось одне бойове зіткнення біля Роботиного на Запоріжжі.

На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. Усі чотири атаки росіян успіху не мали.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями, противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює населені пункти з території РФ, зокрема, постраждали Хрінівка, Рясне, Миропілля, Баранівка та Дегтярне.

  • Загалом протягом минулої доби українські захисники ліквідували щонайменше 1180 окупантів. Крім того, російські загарбники втратили 16 танків і 57 артилерійських систем.
Теги:
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Військові новини
Читайте також:
1 липня, 2024 понедiлок
В окупованому Севастополі 810-та бригада морської піхоти РФ підвищила рівень бойової готовності, - "Атеш"
1 липня, 2024 понедiлок
Схожі, ніби близнюки. Актори, яких часто плутають через їхню зовнішність
2 липня, 2024 вiвторок
Двоє військових і спільниця: в Одесі затримали агентів ФСБ, які виявляли ППО та шпигували в порту
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.5
    Купівля 40.5
    Продаж 40.98
  • EUR
    Купівля 43.44
    Продаж 44.15
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
3 липня
08:51
шахед
РФ запустила "шахеди", у Дніпрі - вибухи: ситуація зранку 3 липня
08:26
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак
"Компромісу з РФ щодо територій не буде": Єрмак відреагував на заяву Трампа про закінчення війни в Україні
08:01
OPINION
Микола Княжицький
Орбан нам не друг і не посередник
07:49
Джо Байден
Байден ледь не заснув під час дебатів з Трампом: президент пояснив причину
07:30
Інтерв’ю
Саміт ЄС, Україна
Під час вступу України в ЄС, сам союз також буде реформуватися разом з Україною, - євродепутат Хюбнер
07:19
На фото втрати окупантів
Сили оборони за добу знищили 16 танків, 57 артсистем і 1180 військових армії РФ
07:13
Дмитро Кулеба
Кулеба розповів, чому не варто драматизувати результати виборів за кордоном
06:55
Збірна Нідерландів, Євро-2024
Євро-2024: результати матчів 2 липня
06:41
Оновлено
На фото: Ракетоносій РФ "Буян-М"
Росія завела до місць базування ракетоносії у Чорному та Азовському морях
06:29
Путін 3 линя прибув до Астани
Путін прибув до Астани, де візьме участь у саміті ШОС
06:19
Держдеп США
"Насправді є одне рішення": Держдеп США відреагував на пропозицію Орбана Зеленському
06:18
санкції проти Ірану
Кандидат в президенти Ірану заявив, що в разі перемоги працюватиме над зняттям санкцій Заходу
05:51
Ніколас Мадуро
Мадуро заявив, що Венесуела відновить переговори зі США щодо санкцій
05:48
Франція
Вибори у Франції: 200 кандидатів знялись з перегонів, щоб спробувати не допустити перемоги партії Ле Пен
04:36
на фото: вибух
У Новоросійську заявили про атаку безпілотних катерів: там знаходиться військово-морська база РФ
03:46
прапор Білорусі
"Надзвичайно жорсткий крок": Польща обмежила доходи Білорусі від транзиту
03:04
Президент Фінляндії Александер Стубб
Президент Фінляндії Стубб: "Один телефонний дзвінок Сі Цзіньпіня зупинив би війну в Україні"
02:46
КНДР, Північна Корея
ЄС закликав КНДР припинити запуски балістичних ракет і поставки зброї в РФ
02:26
ракета ATACMS
США знімуть усі обмеження із ЗСУ на використання далекобійної зброї, ​​якщо РФ спробує розширити фронт, - Держдеп
02:10
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Китай розробляє копію іранського безпілотника Shahed-136 для постачання в Росію, - Bloomberg
01:32
Джозеф Байден
"Все ще може обіймати посаду та балотуватися": Білий дім прокоментував чутки про хворобу Байдена
00:41
Дональд Трамп
Суд у США відклав вирок Трампу у справі про підкуп порнозірки
00:35
збірна Німеччини, Євро-2024
Визначилися усі чвертьфінальні пари Євро-2024
00:31
Джо Байден
Перший конгресмен-демократ публічно закликав Байдена зняти свою кандидатуру з президентських виборів
00:24
Дональд Трамп
Трамп може пообіцяти Путіну збереження за РФ окупованих територій України та гарантувати нерозширення НАТО на Схід, - Politico
00:19
Путін і Сі Цзіньпін
Сі Цзіньпін приїхав на саміт ШОС в Астані, де зустрінеться з Путіним
00:13
Оновлено
Георгій Судаков, Україна - Бельгія, Євро-2024
Євро-2024: розклад і результати усіх матчів чемпіонату Європи з футболу
2024, вiвторок
2 липня
23:59
На фронті за добу відбулось 136 бойових зіткнень. Росія наростила зусилля на Покровському напрямку
23:53
Меріх Демірал та Крістоф Баумгартнер (ліворуч), Австрія - Туреччина, Євро-2024
Туреччина переграла Австрію та стала останнім чвертьфіналістом Євро-2024
23:35
Олександр Сирський
Сирський поговорив з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США
23:09
Дарина Снігур
Українка Снігур здобула перемогу в дебютному матчі на Вімблдоні
23:00
Пожежа у ЖК "Республіка", Київ
У Києві сталася пожежа у житловому комплексі "Республіка"
22:37
Сергій Ребров, збірна України, Євро-2024
Орбан під час зустрічі із Зеленським поспілкувався з Ребровим та прокоментував виступ України на Євро-2024
22:20
Хуліан Альварес (праворуч), Аргентина - Хорватія
За Аргентину на Олімпіаді-2024 зіграють три чемпіони світу з футболу
21:49
застосунок Дія
У "Дії" українці згенерували понад 200 тис. посвідчень ветерана
21:47
Ексклюзив
відключення електроенергії
Центр досліджень енергетики порадив, як у багатоквартирних будинках підготуватися до зими в умовах відключень електроенергії
21:27
Путін, Сальдо, Пушилін, Пасічник, Балицький
"Злочинний київський режим - це ідейні спадкоємці нацистів і фашистів": антиукраїнські наративи у росмедіа за 2 липня
21:22
Петер Сіярто
Сіярто провів телефонну розмову з Лавровим, поки Орбан був у Києві
21:14
Токмак
Змушували будувати фортифікації для армії РФ: повідомлено про підозру 4 колаборантам з окупаційної поліції Токмака
21:01
Литва прапор
Литва надіслала ноту протесту Росії через порушення повітряного простору
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV