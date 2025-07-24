Нардеп Галайчук назвав основну причину російської агресії проти України

Про це сказав народний депутат України Вадим Галайчук у програмі "Європейський простір" з Юрієм Фізером на Еспресо.

"Ми зараз уже прекрасно розуміємо, що основною причиною російської агресії стало те, що в Кремлі побачили: Україна виходить з орбіти їхнього впливу і, що ще гірше для них, відходить узагалі від тієї конструкції, яку Кремль дуже хотів відновити - тобто Радянського Союзу в якомусь такому оновленому варіанті", - зазначив Галайчук.

За словами народного депутата України, вступ до ЄС є єдиним шляхом, який дасть змогу Україні, визначившись зі своїм майбутнім і маючи чіткий план дій, досягти успіху як в економіці, так і в суспільному житті та пройти цей шлях якомога швидше.

"Це дійсно вікно можливостей, яке нам відкрило наше суспільство, що противиться цій агресії, і Збройні Сили України, які дають нам змогу взагалі цим займатися. Тому ми так поспішаємо, тому тиснемо на наших партнерів щодо вступу України до ЄС. Ми розуміємо: це вікно можливостей, як і будь-яке інше, не буде відчинене завжди", - наголосив Галайчук.