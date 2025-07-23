"Це величезний тиск": глава міненергетики США назвав запровадження санкцій проти нафти РФ цілком реальною можливістю
Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що запровадження Вашингтоном санкцій на російську нафту є цілком реальною можливістю і найбільшим тиском, який можна чинити на Москву
Про це повідомляє Reuters.
"Це величезний тиск на Росію. Це найбільший тиск, який ви можете чинити на них", – заявив Райт.
За його словами, санкціонування російської нафти Штатами є цілком реальною можливістю, і сьогодні США "можуть робити те, що раніше не могли робити".
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"США є найбільшим у світі виробником нафти і газу, позиція Райта означає, що США можуть вжити заходів, які раніше були немислимими", – пише Reuters.
- 21 липня сенатор-республіканець Ліндсі Грем запевнив, що президент США Дональд Трамп збирається ввести тарифи проти країн, які купують російську нафту – Китаю, Бразилії та Індії.
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