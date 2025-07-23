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"Це величезний тиск": глава міненергетики США назвав запровадження санкцій проти нафти РФ цілком реальною можливістю

Дар'я Куркіна
23 липня, 2025 середа
11:18
Світ

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що запровадження Вашингтоном санкцій на російську нафту є цілком реальною можливістю і найбільшим тиском, який можна чинити на Москву

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

"Це величезний тиск на Росію. Це найбільший тиск, який ви можете чинити на них", – заявив Райт.

За його словами, санкціонування російської нафти Штатами є цілком реальною можливістю, і сьогодні США "можуть робити те, що раніше не могли робити".

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"США є найбільшим у світі виробником нафти і газу, позиція Райта означає, що США можуть вжити заходів, які раніше були немислимими", – пише Reuters.

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Теги:
Новини
Росія
нафта
санкції проти Росії
Війна з Росією
США
Економіка
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