"Трамп збирається надерти дупу Путіну": сенатор Грем заявив про плани США запровадити тарифи проти трьох країн, які купують нафту в РФ
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем запевнив, що президент США Дональд Трамп збирається ввести тарифи проти країн, які купують російську нафту – Китаю, Бразилії та Індії
Про це він сказав в етері Fox News, передає Clash Report.
"Трамп збирається накласти мита на тих, хто купує російську нафту: Китаю, Індії та Бразилії", – зазначив політик.
За його словами, ці держави купують близько 80% дешевої нафти РФ, підтримуючи військову машину Москви.
"Путін, твоя черга настає, Дональд Трамп - Скотті Шеффлер (гольфіст США, олімпійський чемпіон, – ред.) американської політики і зовнішньої дипломатії, і він збирається надерти тобі дупу", – додав Грем.
- Раніше Дональд Трамп заявив, що запровадить вторинні мита для РФ, які можуть сягнути 100%, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто мирної угоди з Україною.
- Натомість індійський міністр нафти Хардіп Сінгх Пурі висловив впевненість країни, що вона знайде альтернативу російській нафті, якщо США запровадять вторинні санкції.
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