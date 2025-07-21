"Трамп збирається надерти дупу Путіну": сенатор Грем заявив про плани США запровадити тарифи проти трьох країн, які купують нафту в РФ

Про це він сказав в етері Fox News, передає Clash Report.

"Трамп збирається накласти мита на тих, хто купує російську нафту: Китаю, Індії та Бразилії", – зазначив політик.

За його словами, ці держави купують близько 80% дешевої нафти РФ, підтримуючи військову машину Москви.

"Путін, твоя черга настає, Дональд Трамп - Скотті Шеффлер (гольфіст США, олімпійський чемпіон, – ред.) американської політики і зовнішньої дипломатії, і він збирається надерти тобі дупу", – додав Грем.