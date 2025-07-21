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Головна Економіка "Трамп збирається надерти дупу Путіну": сенатор Грем заявив про плани США запровадити тарифи проти трьох країн, які купують нафту в РФ

"Трамп збирається надерти дупу Путіну": сенатор Грем заявив про плани США запровадити тарифи проти трьох країн, які купують нафту в РФ

Дар'я Куркіна
21 липня, 2025 понедiлок
07:40
Економіка Сенатор-республіканець Ліндсі Грем (США)

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем запевнив, що президент США Дональд Трамп збирається ввести тарифи проти країн, які купують російську нафту – Китаю, Бразилії та Індії

Зміст

Про це він сказав в етері Fox News, передає Clash Report.

"Трамп збирається накласти мита на тих, хто купує російську нафту: Китаю, Індії та Бразилії", – зазначив політик.

За його словами, ці держави купують близько 80% дешевої нафти РФ, підтримуючи військову машину Москви.

"Путін, твоя черга настає, Дональд Трамп - Скотті Шеффлер (гольфіст США, олімпійський чемпіон, – ред.) американської політики і зовнішньої дипломатії, і він збирається надерти тобі дупу", – додав Грем.

  • Раніше Дональд Трамп заявив, що запровадить вторинні мита для РФ, які можуть сягнути 100%, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто мирної угоди з Україною. 
  • Натомість індійський міністр нафти Хардіп Сінгх Пурі висловив впевненість країни, що вона знайде альтернативу російській нафті, якщо США запровадять вторинні санкції.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Китай
Володимир Путін
Індія
Бразилія
нафта
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
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