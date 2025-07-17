В Індії впевнені, що зможуть знайти заміну російській нафті в разі санкцій США

Про це пише Reuters.

За словами міністра, на ринку зʼявляються багато нових постачальників нафти, таких як Гаяна, Бразилія, Канада.

"Я зовсім не хвилююся. Якщо щось трапиться, ми впораємося з цим. Індія диверсифікувала джерела постачання, і ми перейшли, я думаю, з приблизно 27 країн, у яких ми раніше купували, до приблизно 40 країн зараз", – заявив Пурі.

Раніше американський президент Дональд Трамп попередив: держави, які купують у РФ нафту, можуть зіткнутися із санкціями, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто мирної угоди щодо війни в Україні. Водночас генсек НАТО Марк Рютте додав, що проти деяких країн, зокрема Індії, можуть запровадити обмеження через ведення ними бізнесу з Москвою.

Речник індійського МЗС прокоментував цю заяву Рютте, сказавши, що першочерговим пріоритетом Нью-Делі було забезпечення енергетичних потреб, і в цьому питанні держава керувалася "переважаючими глобальними обставинами".