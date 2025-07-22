50 днів дано не Путіну: Огризко про ультиматум Трампа
Трамп дав сигнал Індії та Бразилії за 50 днів знайти нове джерело надходження нафти
Таку думку в етері Еспресо висловив дипломат Володимир Огризко, міністр закордонних справ України (2007-2009), керівник Центру дослідження Росії.
"Щодо ультиматуму Трампа, то я поділяю думку економічних експертів, що 50 днів дано не Путіну, а тим країнам, які потрапляють під санкції. Якщо говорити про потенційно найбільш "постраждалі" країни, то це Китай, Індія та Бразилія. Китай та США – конкуренти, не думаю, що між ними може щось відбутися. Ми бачили, що Трамп захотів натиснути на Китай, а отримав у відповідь - теж саме. А щодо Індії, то тут інша історія. Індія – антагоніст Китаю та начебто союзник США та Заходу в цілому. Мені здається, що Трамп дав сигнал Індії: "Дорогі індійські друзі, у вас є 50 днів для того, щоб ви швидесенько пошукали собі нове джерело надходження нафти. Готуйтеся", - прокоментував дипломат.
На його думку, якщо лінія Путіна щодо знищення України буде продовжуватися, якщо ці всі жахливі атаки, які щоночі переживають українці, будуть тривати і якщо Індія та Бразилія зможуть, швидше ніж за 50 днів, знайти вихід з цієї ситуації, то, можливо, і не треба буде чекати до 2 вересня.
"Це мій такий оптимістичний варіант, який теж може бути. Звісно, ми в голову Трампу не заліземо, чи це – пропозиція Путіну бити далі, але це не збігається з ідеями Трампа щодо припинення вбивства людей, або це пропозиція Індії та Бразилії швиденько подумати над варіантами, бо потім буде погано. Десь між одним та іншим", - резюмував Огризко.
- 14 липня Дональд Трамп заявив, що запровадить вторинні мита для РФ, які можуть сягнути 100%, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто мирної угоди з Україною.
- Натомість заступник голови ради безпеки Російської Федерації та колишній президент Росії Дмітрій Медведєв назвав заяву Трампа про 50-денний термін для Росії на укладання мирної угоди з Україною "декоративним ультиматумом".
- Сенатор-республіканець Ліндсі Грем порадив Путіну зателефонувати верховному лідеру Ірану Алі Хаменеї, якщо тому цікаво, що станеться на 51-й день після невиконання умов Трампа щодо війни в Україні.
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