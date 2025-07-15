"Якщо Путіну цікаво, що станеться на 51-й день, порадив би зателефонувати Аятолі": сенатор Грем про погрози Трампа щодо РФ

Про це він написав у Х.

За словами Грема, "приємною новиною" було оголошення про купівлю НАТО зброї в США для передачі Києву.

"Не менш важливою була його (Трампа, - ред.) заява про те, що якщо бойові дії не припиняться через 50 днів, він накладе до 100% мита на країни, які купують дешеву російську нафту, що підтримує військову машину Путіна - вдаривши Путіна в найболючіше місце", – написав сенатор.

Також він каже: якби був країною, що купує дешеву російську нафту та підтримує військову машину Путіна – "повірив би президенту Трампу на слово".

"Якщо Путіну та іншим цікаво, що станеться на 51-й день, я б порадив їм зателефонувати Аятолі", – додав Грем.

Днем раніше Дональд Трамп заявив, що запровадить вторинні мита для РФ, які можуть сягнути 100%, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто мирної угоди з Україною.

Натомість заступник голови Ради безпеки Російської Федерації й колишній президент Росії Дмітрій Медвєдєв назвав заяву Трампа про 50-денний термін для Росії на укладання мирної угоди з Україною "декоративним ультиматумом".

Що відбулося між США та Іраном

20 червня Дональд Трамп дав правлячій верхівці Ірану "два тижні" аби відмовитися від ядерної програми. До того часу США нібито не вступатимуть у війну проти Ісламської Республіки Іран на боці Ізраїлю.

У ніч проти 22 червня 2025 року президент США Дональд Трамп оголосив про авіаудари по трьох ядерних об'єктах на території Ірану. За його словами, американські військові завдали ударів по об'єктах у Фордо, Натанзі та Ісфагані.

Згодом Трамп казав про Аятолу: "Його країна була знищена, три його злочинні ядерні об'єкти були знищені, і я точно знав, де він переховувався, і не дозволив Ізраїлю чи збройним силам США, які є найпотужнішими у світі, покласти край його життю".