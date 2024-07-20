Наслідки "прильоту" по Ніжину: 2 ушпиталених, 18 постраждалих квартир

Про це повідомляє Ніжинська міська рада.

"Сьогодні вночі країна-терорист Росія завдала удару по одному з адміністративних обʼєктів нашої громади. Дякувати Богові та Збройним Силам України ніхто з цивільних не постраждав. Але двом людям похилого віку була надана допомога у Центральній міській лікарні - в них стався гіпертонічний криз", - йдеться у повідомленні.

У міськраді додали, що внаслідок удару постраждав багатоповерховий житловий будинок. Зокрема 18 квартир мають пошкодження різного ступеня.