Наслідки "прильоту" по Ніжину: 2 ушпиталених, 18 постраждалих квартир
Російські окупанти у ніч на 20 липня атакували Ніжин на Чернігівщині. Внаслідок удару двом людям старшого віку була надана медична допомога
Про це повідомляє Ніжинська міська рада.
"Сьогодні вночі країна-терорист Росія завдала удару по одному з адміністративних обʼєктів нашої громади. Дякувати Богові та Збройним Силам України ніхто з цивільних не постраждав. Але двом людям похилого віку була надана допомога у Центральній міській лікарні - в них стався гіпертонічний криз", - йдеться у повідомленні.
У міськраді додали, що внаслідок удару постраждав багатоповерховий житловий будинок. Зокрема 18 квартир мають пошкодження різного ступеня.
- Російські окупанти намагалися атакувати Україну ударними безпілотниками та ракетами з вечора 19 липня: у трьох регіонах влучання по енергооб'єктах.
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