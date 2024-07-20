РФ запускає "шахеди" та ракети в ніч на 20 липня: в Полтаві, Миргороді чули вибухи, на Київщині працювала ППО
Російські окупанти атакують Україну ударними безпілотниками та ракетами з вечора 19 липня: на Полтавщині було чути вибухи, у Київській області працювала ППО
Про це повідомили Повітряні Сили.
Близько 23-ї години стало відомо про загрозу дронів для Сумщини та Харківщини. Згодом "шахеди" опинились на Полтавщині.
"Полтава - в районі міста ворожий БПЛА.Терміново в укриття", - повідомили військові о 23:38. Також росіяни пускали КАБи на Харківщині.
Згодом стало відомо, що російська ракета летить на Харківщині у напрямку Полтавщини. О 23:46 військові написали, що Група БПЛА перебуває на Полтавщині у напрямку Миргороду.
О 0:06 у ПС повідомили про загрозу дронів для Чернігівщини з Сумщини.
Вибухи на Полтавщині
Суспільне повідомило про перший вибух о 23:46. За 6 хвилин пролунав повторний вибух.
У Миргороді було чутно звук вибуху о 0:46, повідомило Суспільне з посиланням на місцевих жителів.
Вибухи у Києві
Кореспондент Еспресо повідомив, що о 01:07 у Києві пролунали два вибухи.
Згодом мер Києва Віталій Кличко поінформував, що в області працює протиповітряна оборона.
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