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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією РФ запускає "шахеди" та ракети в ніч на 20 липня: в Полтаві, Миргороді чули вибухи, на Київщині працювала ППО

РФ запускає "шахеди" та ракети в ніч на 20 липня: в Полтаві, Миргороді чули вибухи, на Київщині працювала ППО

20 липня, 2024 субота
01:15
Війна з Росією шахеди, ППО, ЗСУ

Російські окупанти атакують Україну ударними безпілотниками та ракетами з вечора 19 липня: на Полтавщині було чути вибухи, у Київській області працювала ППО

Зміст

Про це повідомили Повітряні Сили.

Близько 23-ї години стало відомо про загрозу дронів для Сумщини та Харківщини. Згодом "шахеди" опинились на Полтавщині.

"Полтава - в районі міста ворожий БПЛА.Терміново в укриття", - повідомили військові о 23:38. Також росіяни пускали КАБи на Харківщині.

Згодом стало відомо, що російська ракета летить на Харківщині у напрямку Полтавщини. О 23:46 військові написали, що Група БПЛА перебуває на Полтавщині у напрямку Миргороду.

О 0:06 у ПС повідомили про загрозу дронів для Чернігівщини з Сумщини. 

Вибухи на Полтавщині

Суспільне повідомило про перший вибух о 23:46. За 6 хвилин пролунав повторний вибух.

У Миргороді було чутно звук вибуху о 0:46, повідомило Суспільне з посиланням на місцевих жителів.

Вибухи у Києві

Кореспондент Еспресо повідомив, що о 01:07 у Києві пролунали два вибухи. 

Згодом мер Києва Віталій Кличко поінформував, що в області працює протиповітряна оборона. 

Теги:
Україна
Полтава
ППО
Київщина
Полтавщина
Сумщина
Чернігівщина
безпілотник
Миргород
Харківщина
ракетний удар
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