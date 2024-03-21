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"Наступ РФ сповільнився": британська розвідка оцінила ситуацію на фронті

21 березня, 2024 четвер
11:02
Війна з Росією ЗСУ

Останніми тижнями наступ російської армії частково сповільнився. У британській розвідці припустили, що це сталося через значні втрати РФ на Авдіївському напрямку

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що російська армія намагається розширити зони контролю на північний захід від міста Донецьк і, швидше за все, веде наступ біля Орлівки, Тоненького, Первомайська та Невельського.

"Наступ росіян сповільнився останніми тижнями, ймовірно, частково через значні втрати під час наступу в Авдіївці", - припустили у розвідці.

Там додали, що ситуація на фронті залишається нестабільною, а дефіцит особового складу та боєприпасів в Україні, ймовірно, обмежує здатність ЗСУ утримувати позиції.

  • Протягом минулої доби між двома арміями відбулося щонайменше 70 бойових зіткнень. Українські бійці знищили щонайменше 750 окупантів та 16 бойових броньованих машин.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Авдіївка
Військові новини
Велика Британiя
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