"Наступ РФ сповільнився": британська розвідка оцінила ситуацію на фронті

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що російська армія намагається розширити зони контролю на північний захід від міста Донецьк і, швидше за все, веде наступ біля Орлівки, Тоненького, Первомайська та Невельського.

"Наступ росіян сповільнився останніми тижнями, ймовірно, частково через значні втрати під час наступу в Авдіївці", - припустили у розвідці.

Там додали, що ситуація на фронті залишається нестабільною, а дефіцит особового складу та боєприпасів в Україні, ймовірно, обмежує здатність ЗСУ утримувати позиції.