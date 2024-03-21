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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни намагалися прорвати українську оборону на 7 напрямках, на фронті відбулося 70 боєзіткнень

21 березня, 2024 четвер
07:15
Війна з Росією знищена техніка окупантів

Протягом минулої доби між двома арміями відбулося щонайменше 70 бойових зіткнень. Українські бійці тримають оборони на 7 напрямках

Про це 21 березня повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 17 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка, Золотарівка Луганської області та Ямполівка, Терни, Роздолівка, Веселе Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку бійці відбили 5 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 14 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Тоненьке, Первомайське, Нетайлове, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 24 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 7 разів, за підтримки авіації, атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснено 3 атаки на позиції наших військ на лівому березі Дніпра.

Ворог завдав 4 ракетних та 69 авіаційних ударів по території України

Протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень. Загалом за минулу добу ворог завдав 4 ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 123 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. За попередніми даними, застосувавши 8 крилатих та 3 балістичні ракети. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ракети було знищено.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Гриценкове, Попівка, Велика Писарівка Сумської області; Олександрівка, Козача Лопань та Ветеринарне Харківської області; Білогорівка Луганської області; Іванівка, Терни, Роздолівка, Веселе, Свято-Покровське, Сіверськ, Колодязі, Лиман, Очеретине, Урожайне, Максимівка, Докучаївськ, Новомихайлівка, Водяне, Старомайорське Донецької області; Новодарівка Запорізької області; Антонівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Сили оборони за добу уразили склад боєприпасів противника

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по складу боєприпасів противника.

  • Ворог у ніч на 21 березня здійснив масовану повітряну атаку на Україну. Ракети рухалися у напрямку західних областей, а відтак більшість з них повернули на Київ. У столиці та області працювала ППО.
Теги:
Україна
Росія
ППО
російська армія
Луганщина
Херсон
ЗСУ
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Куп'янськ
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