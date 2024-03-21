Росія підняла 9 літаків Ту-95: під ранок очікуються пуски ракет

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Зафіксовано близько 9 бортів Ту-95 з аеродрому Оленья (Мурманська область). Орієнтовний час виходу на пускові рубежі – 03.00", - йдеться у повідомленні.

Військові обіцяють про зміну ситуації повідомити додатково та закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.