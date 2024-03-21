Росія підняла 9 літаків Ту-95: під ранок очікуються пуски ракет
Ворог підняв в небо у Мурманській області близько 9 стратегічних бомбардувальників Ту-95, які близько 03:00 можуть почати пуски ракет по території України
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
"Зафіксовано близько 9 бортів Ту-95 з аеродрому Оленья (Мурманська область). Орієнтовний час виходу на пускові рубежі – 03.00", - йдеться у повідомленні.
Військові обіцяють про зміну ситуації повідомити додатково та закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
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