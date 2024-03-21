На Київщині внаслідок масованого обстрілу постраждали 4 людини, пошкоджено ЛЕП, будинки й авто
Російські окупанти вночі 21 березня здійснили масований обстріл по території України. У Київській області внаслідок атаки постраждали 4 людини
Про це повідомили Київська обласна прокуратура та очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.
Зазначається, що внаслідок падіння уламків постраждали 4 людини - одна з них госпіталізована до лікарні. Цивільні отримали травми різного характеру - різані рани кінцівок, садна, травма ока та обличчя.
Також ОВА зафіксувала руйнування та пожежі в 4 районах області, йдеться про пошкодження різного ступеня в 6 населених пунктах. Станом на 10 ранку відомо про пошкодження понад 40 житлових приватних помешкань, 2 багатоповерхівок, 12 автівок. В одному з населених пунктів також пошкоджено ліцей - вибиті вікна.
Крім цього, внаслідок ворожого обстрілу пошкоджена лінія електропередачі в одному з населених пунктів. Кравченко пообіцяв, що енергетики повернуть світло до обіду.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.82 Купівля 38.82Продаж 39.34
- EUR Купівля 42.25Продаж 43
- Актуальне
- Важливе