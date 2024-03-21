Українська ППО знищила 29 крилатих і 2 балістичні ракети
Російська окупаційна армія вночі 21 березня намагалася атакувати Україну крилатими та балістичними ракетами. Українська ППО знищила 31 ціль
Про це повідомляють Повітряні сили.
Зазначається, що загалом ворог застосував дві балістичні чи аеробалістичні ракети "Іскандер-М" (KN-23) /Х-47М2 "Кинджал", а також 29 крилатих ракет Х-101/Х-555.
Запуск ворожих цілей відбувся із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95М з Волгодонська та Енгельська.
За даними Повітряних сил, ракети заходили з півночі, основний напрямок удару був на Київ. Водночас українська ППО знищила усі цілі в Київській області.
- Ворог у ніч на 21 березня здійснив масовану повітряну атаку на Україну. Ракети рухалися у напрямку західних областей, а відтак більшість з них повернули на Київ. У столиці та області працювала ППО.
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