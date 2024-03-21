Українська ППО знищила 29 крилатих і 2 балістичні ракети

Про це повідомляють Повітряні сили.

Зазначається, що загалом ворог застосував дві балістичні чи аеробалістичні ракети "Іскандер-М" (KN-23) /Х-47М2 "Кинджал", а також 29 крилатих ракет Х-101/Х-555.

Запуск ворожих цілей відбувся із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95М з Волгодонська та Енгельська.

За даними Повітряних сил, ракети заходили з півночі, основний напрямок удару був на Київ. Водночас українська ППО знищила усі цілі в Київській області.